Promotion du textile africain : Le SITA IV du 18 au 25 novembre 2017

La 4e édition du Salon international du textile africain (SITA) se tiendra, du 18 au 25 novembre 2017 à Ouagadougou. Le comité d’organisation a tenu un point de presse ce vendredi 10 novembre 2017 à Ouagadougou pour faire le point des préparatifs.

« Le port du textile africain en milieu scolaire », c’est sous ce thème que se tiendra la 4e édition du Salon international du textile africain (SITA) du 18 au 25 novembre 2017 à Ouagadougou. Plusieurs professionnels du textile se rencontreront dans la capitale burkinabè pour la promotion du textile burkinabè et africain.

A JJ-8 le comité d’organisation a animé une conférence de presse, ce vendredi 10 novembre 2017 pour faire le point des préparatifs. « Tout est fin prêt. Les préparatifs vont bons train et nous sommes prêts pour débuter le SITA 2017 », a laissé entendre la directrice du SITA, Antoinette Yaldia.

Par ailleurs, elle a noté plusieurs activités pour un budget global de 300 millions de F CFA. Il s’agit de la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle des associations féminines ainsi que des scolaires seront invités à défiler et ce, avec des tenues tissées et cousues dans les différentes régions du Burkina Faso, une exposition vente sur le site du salon et la rencontre B to B entre professionnels et une soirée de récompense, a-t-elle expliqué.

L’innovation majeure de cette édition, est la tenue d’un forum sur le thème « le port du textile traditionnel africain en milieu scolaire» pour réfléchir sur les stratégies de rentabilisation de la filière et les actions à entreprendre pour la promotion du textile africain dans le milieu scolaire.

« Pour nous, c’est d’abord de valoriser notre textile en commençant par les plus petits. Egalement à inculquer dès le bas âge des enfants à s’approprier de leurs identités culturelles, d’aimer ce qui est produit chez eux et grandir avec cette vision » a telle ajouté concernant le port du textile en milieu scolaire.

Cette édition sera patronnée par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et connaîtra la participation de pays d’Afrique, d’Europe, mais également celle d’investisseurs chinois et turcs. En rappel le Salon international du textile africain (SITA) a été initié en 2009.

Jules César KABORE

Burkina 24