Mondial 2018 : la sélection ivoirienne tombe de haut sur ses installations face au Maroc

Très décevante et pas vraiment vernie, la sélection ivoirienne conduite par Yao Kouassi Gervais ou encore Gervonho a déjoué ce samedi soir du 11 Novembre 2017 au stade Félix Houphouet-Boigny face à une valeureuse équipe du Maroc qui l’a emporté 2-0, dans la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie dans cette poule.

Dès l’entame de la première période, la bande à Willemort, l’entraineur ivoirien, va se montrer plus entreprenante sous la houlette de son capitaine Gervinho et de Max Gradel.

A la 25ème minute, sur une balle anodine du Marocain Nabil Dirar et une mauvaise appréciation de la trajectoire par le portier ivoirien, Gbohouo Sylvain, le Maroc score son premier but et libère les huit (8) mille Marocains qui ont effectué le déplacement d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

A la surprise générale, à peine cinq (5) minutes plus tard, Medhi Benatia à la tête d’une attaque marocaine remet le couvert sonnant la fin du rêve russe des Ivoiriens.

A la deuxième mi-temps la troupe à Hervé Renard, ancien sélectionneur de la sélection ivoirienne, va consolider ses acquis pour finalement festoyer au dernier coup de sifflet de l’abrite gambien officiant la partie Papa Gassama.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24