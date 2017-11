Palmarès JCC 2017 : Le Mozambique sur la plus haute marche

16 PARTAGES Partager Twitter

Le Palmarès des 28e journées cinématographiques de Carthage est connu. Le film « The Train of Salt and Sugar » de Licino Azevedo du Mozambique est sacré Tanit d’or 2017.

Le film qui aura le plus marqué cette session de cinéma à Tunis est le film mozambicain « The Train of Salt and Sugar » de Licino Azevedo. Gros gagnant de la saison , outre le Tanit d’or, il cumule le prix de la meilleure image, le prix de la Fédération Africaine de la Critique de Cinéma et le prix de la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (FIPRESCI) pour le meilleur long métrage des prix parallèles.

Le Sénégal s’en sort avec 3 prix. « Félicité » de Alain Gomis fait encore parler de lui. Il remporte le prix de la meilleure musique. Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à l’actrice Véronique Tchanda Beya. « Dem Dem » de Lopy Bouname, Christophe Rolin et Marc Recchia gagne le Tanit d’argent du court métrage fiction et à « Kemtiyu- SÉEX ANTA » de Ousmane William Mbaye du Sénégal, le Tanit d’argent dans la section documentaire long métrage.

Le Burkina Faso aussi a glané des prix. Le Tanit d’or du documentaire long métrage revient à Simplice Herman Ganou pour son film « Koro de Bakoro, les naufragés du Faso» et le prix CREDIF de la meilleure œuvre cinématographique qui a le mieu traité la cause des femmes à « Ouaga Girls » de Thérésa Dahlberg.

Le pays organisateur n’est pas en reste avec près d’une dizaine de prix, notamment le Tanit d’or du court métrage fiction, Tanit de bronze long métrage fiction, le prix du meilleur scénario et bien d’autres.

Revelyn SOME

Burkina24

Le Palmarès

Prix long métrage fiction

Tanit d’or : « The train of salt and sugar » de Licino Azevedo du Mozambique.

Le Prix spécial CNCI « Ali Ben Abdallah » pour un long-métrage en compétition attribué au film » Force majeure » de Mohamed Siam d’Égypte.

« Les initiés » The Wound de John Trengove d’Afrique du Sud, Tanit d’argent

« Volubilis » du marocain Faouzi Ben Saidi, Tanit de bronze argent

Au tunisien Abdel Moneem Chwayet pour son rôle dans « Mustaphaz » de Nidhal Chatta, revient le prix de la meilleure interprétation masculine.

Le prix de du meilleur scénario au tunisien Walid Mattar pour « Vent du nord »

Meilleure interprétation féminine, à Véronique Tchanda Beya pour « Félicité d’Alain Gomis « du Sénégal et meilleure musique.

Au mozambicain Licino Azevedo pour son film pour « The train of salt and sugar » revient le prix dE la meilleure image.

A l’algérien Karim Moussaoui pour « En attendant les hirondelles » meilleur montage

Tanit cout métrage fiction

Tanit d’or au film « AYA » – a film by Moufida Fedhila de la tunisienne MoufidaFedhila

Tanit d’argent « Dem Dem » du Sénégal

A l’égyptien Ahmed Nader le Tanit de bronze pour son film « Affability »,

Mention spéciale à la tunisienne Imen Nasiri pour « Les secrets du vent »

Documentaires long métrage

Le « koro du bakoro, naufragés du Faso » de Simplice Ganou Herman du Burkina Faso, tanit d’or

«Kemtiyu- SÉEX ANTA » de Ousmane William Mbaye du Sénégal, tanit d’argent

A la tunisienne Nada Mezni Hafaiedh pour son film « Au délà de l’ombre » qui sensibilise aux droits de la communauté #LGBT en Tunisie, Tanit de bronze

Mention spéciale du jury à « Ghost Hunting », un Film de Raed Andoni de Palestine.

Documentaires court métrage

Le Tanit d’or à « Jackenson-From Street kid to champion » de Linda Leila Diatta et Jean Marc Poteau du Niger et de Haiti.

Tanit d’argent « Pas de ports pour les petits bâteaux » de Joëlle Abou Chabké du Liban

Tanit de bronze : « Gaza By her » de May Odeh et Riham Al Ghazali de Palestine

Autres prix

Le prix de l’UGTT pour le meilleur scénario d’un film tunisien va à « La belle et la meute » de Kaouther Ben Hania.

Le prix spécial de TV5Monde et le prix Tahar Chériaa de la première œuvre sont allés à Walid Mattar pour son film « Vent du Nord ».