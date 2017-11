SNI 2017 : Les meilleurs acteurs TIC honorés !

3. Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg pour son soutien au projet d’appui au développement des technologies de l’information et de la communication au Burkina Faso (ADTIC, ex BKF-021) ;

5. Monsieur BONKOUNGOU Laurent ancien Directeur Général de la SONAPOST durant sa période de gestion, la SONAPOST a été une des premières institutions financières à saisir les opérations en temps réel dans un système centralisé en 1992 ; 6. Docteur Mesmin Toundé DANDJINOU enseignant chercheur et directeur général de l’école supérieure d’informatique de l’université Nazi Boni de Bobo Dioulasso pour son rôle historique dans la formation des informaticiens au Burkina Faso car étant un des pionnier en la matière. En effet avec le Ministre Joachim TANKOUANO il ont ouvert l’ESI en 1990 à Ouagadougou avant que l’école ne soit transférée à Bobo Dioulasso. Il a été le premier Directeur des études de cette école ; 7. Mme Alphonsine Françoise KONE /ILBOUDO. En 1972 elle est admise au concours d’entrée en première année de l’institut africain d’informatique de Libreville. Donc elle fait partie de la première promotion et la seule femme de cette promotion d’une quarantaine d’étudiants venus de onze (11) pays africains. En 1975 elle sort avec le diplôme d’analyste programmeur et intègre le Centre National de traitement de l’Information (CENATRIN), la même année. Elle y a travaillé 02 ans durant avant de rejoindre la SOSUCO en 1977 jusqu’en 2010. Admise à la retraite, elle réside à Banfora. Sauf erreur ou omission, Madame KONE est la première femme au Burkina Faso dans le domaine de l’informatique 8. Docteur Amadou Nébila YARO, Ancien Ministre du MDENP sous la transition a fortement contribué à l’essor des projets structurant du Ministère. Il a été aussi le premier directeur du centre d’enseignement à Distance CEDO 9. Colonnel Major à la retraite Mahamadi AOUBA, il a fait ses études d’informatique en France à partir de 1982 puis aux USA à partir de 1990. Il a ensuite fait une spécialisation en sécurité informatique à Genève en suisse en 2004. Il a dirigé pendant 20 ans la direction centrale de l’informatique des armées. Successivement il a été Conseiller technique du chef d’état-major des armées, conseiller technique du Ministre de la défense et Inspecteur des services centraux des armés. Actuellement il est commissaire à la commission pour l’informatique et des libertés (CIL) et président du club pour la sécurité informatique CLUSI-BF. Enseignant d’université dans le domaine de la sécurité et de l’audit informatique, il est fait commandeur de l’ordre national. 10. Le Ministère de la Sécurité a su intégrer pleinement les technologies numériques dans la lutte conte le cyber-crime et pour la protection des citoyens et des institutions. Il a développé et mis en exploitation des applications majeures telles que : – Un système de control au niveau de frontières terrestres et aériennes – IRAPOL, un système mutualisé de passage d’informations entre les différents services de sécurités – Un système de visa sécurisé – Un système de control des guérites .