Charles Kaboré à propos de sa retraite : « On verra après ce match »

En pleine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017, le capitaine des Etalons Charles Kaboré avait annoncé sa retraite avant d’en sortir très rapidement. L’objectif de son retour était de contribuer à la qualification des Étalons à la Coupe du Monde Russie 2018. En conférence de presse d’avant-match de la rencontre entre l’équipe nationale du Burkina et celle du Cap-Vert, Charles Kaboré s’est exprimé sur le sujet.

Charles Kaboré va-t-il arrêter avec la sélection si les Étalons ne se qualifient pas à la Coupe du Monde Russie 2018 ? Le capitaine des Étalons réfléchit toujours à son avenir au sein de la sélection. Mais pour le moment, le natif de Bobo-Dioulasso n’a rien pris comme décision.

« Je ne sais pas. On verra après ce match la décision du coach et avec le Président de la fédération, on discutera. On verra ce que je peux apporter à l’équipe », a répondu Charles Kaboré lorsque la question lui a été posée.

Cependant, pour Charles Kaboré, le plus important c’est l’équipe et il ne prendra pas de décision hâtive. Son sélectionneur Paulo Duarte pense que son capitaine est toujours capable d’apporter son expérience à l’équipe du Burkina.

Après les éliminatoires de la Coupe du Monde, le prochain défi des Étalons sera la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 au Cameroun.

