Systèmes alimentaires durables : Synergie  pour une alimentation saine et une nutrition améliorée

0 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob OUEDRAOGO, a pris part au colloque régional pour des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine et d’une meilleure nutrition en Afrique, à Abidjan en Côte d’Ivoire, les 16 et 17 novembre 2017. Dans un message préenregistré, la Première Dame du Faso, Sika KABORE, a appelé à la création d’un partenariat global pour l’établissement et le renforcement des systèmes alimentaires durables.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et sa consœur en charge des questions sanitaires mondiales (OMS) ont tenu à Abidjan les 16 et 17 novembre un colloque régional pour des systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine et une nutrition améliorée. Il s’est agi de créer une plate-forme pour que les parties prenantes s’engagent à consacrer des ressources en vue de la mise en œuvre des politiques, programmes et initiatives pertinentes pour influencer la nutrition et la santé.

Le ministre Jacob OUEDRAOGO a participé à cette rencontre, matérialisant la volonté du gouvernement burkinabè à œuvrer à une sécurité alimentaire durable et à une nutrition saine au plan national.

Dans un message préenregistré, la Première Dame du Faso, Mme Sika KABORE, a déploré la persistance des inégalités et les difficultés rencontrées dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. L’épouse du Chef de l’Etat burkinabè a également fait constater l’existence « dans nos grandes villes des problèmes de nutrition non contrôlée, caractérisés notamment par l’obésité et le surpoids, sources de maladies chroniques tels que le diabète et les problèmes cardiovasculaires».

Pour traiter ces maux, Mme KABORE a suggéré l’élaboration d’un « plan d’action d’Abidjan pour les systèmes alimentaires durables au service d’une alimentation saine et d’une meilleure nutrition ». En outre, elle a lancé un appel solennel pour la création d’un partenariat global inclusif au profit des systèmes alimentaires durables.

Le vice-président de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan DUNCAN, a souligné la nécessité d’une réforme globale de nos systèmes alimentaires, facteurs de la dégradation des ressources naturelles et responsables de l’émission de 25 à 35% des gaz à effet de serre. M. DUNCAN a indiqué, qu’à travers son 2e Programme national d’investissement agricole (PNIA), la Côte d’Ivoire s’est engagée à lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en consolidant son statut de puissance agricole en Afrique de l’Ouest. Selon la deuxième personnalité ivoirienne, le gouvernement a choisi de mettre en place des méthodes innovantes de production, la modernisation et la mécanisation agricole, le développement des systèmes de stockage et de conservation des aliments, l’intensification de la recherche scientifique, la vulgarisation des résultats de la recherche, la restauration du couvert végétale, etc.

A cette occasion, la FAO et l’OMS ont remis au vice-président Daniel Kablan DUNCAN leur rapport respectif sur l’état de la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique.

Roger SANKARA

DCPM/ MAAH