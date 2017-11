Les participants aux UACO 2017 se donnent rendez-vous en 2019

0 PARTAGES Partager Twitter

Les lampions se sont éteints sur la 10e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO 2017). Rendez-vous a été donné pour la 11e édition qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2019.

La 10e édition du rendez-vous académique UACO s’est tenue du 16 au 18 novembre 2017. Elle a réuni à Ouagadougou environ 500 professionnels, universitaires, chercheurs, étudiants et personnes ressources d’Afrique et d’ailleurs. Les participants ont échangé sur différentes facettes du secteur de l’information et de la communication à la lumière du thème général « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique ». Plusieurs sous-thèmes ont également été développés.

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,…) et les blogs (personnels ou associatifs) ont été au cœur de cette édition, après le rendez-vous manqué de 2015. Les UACO 2017 auront été marquées particulièrement par des expositions, des colloques, une rencontre conjointe et des partages d’expériences.

Des pistes de réflexions ont été proposées aux décideurs et utilisateurs des TIC. En effet, au titre des recommandations, les participants, considérant les multiples avantages et inconvénients des nouveaux outils de communication, proposent d’inscrire dans les centres de formation et d’éducation, l’enseignement aux TIC notamment les médias sociaux.

Il a également été proposé de mettre en place un mécanisme de contrôle et de résolution des différends dans ce nouveau monde numérique et par ailleurs faciliter l’acquisition des matériels informatiques au Burkina et en Afrique. L’une des recommandations fortes des UACO demeure l’accélération du processus de migration vers la Télévision numérique terrestre (TNT) dans les différents pays de l’espace UEMOA.

Sur ce point, les autorités burkinabè ont rassuré que le passage à la TNT au Burkina pourra intervenir en décembre 2017. Les bloggeurs du Burkina veulent être associés à l’organisation des prochaines UACO. Pour la bonne prise en compte de leur recommandation, le ministre de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, les a invités à davantage travailler de concert avec les autres acteurs du monde de la communication.

« La 10e édition des UACO a été un succès », s’est réjoui le ministre avant d’annoncer que la 11e édition se tiendra du 14 au 16 novembre 2019. Rémis Dandjinou a également invité les usagers des TIC, les lanceurs d’alerte, les journalistes, les blogueurs, à une utilisation optimale et responsable notamment des médias sociaux.

Noufou KINDO

Burkina 24