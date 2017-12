 Koudougou :  Noël 2017 sous le signe du mystère de 3 réalités

67 PARTAGES Partager Twitter

L’aumônerie des scolaires de Koudougou a célébré la fête de la nativité les dimanches 24 et lundi 25 décembre 2017 à l’aumônerie des lycées et collèges sise au secteur N° 1 de Koudougou. La messe du 24 décembre a été présidée par le directeur diocésain de l’enseignement catholique l’abbé René Nana et la messe du jour le 25 décembre, par l’aumônier lui-même, l’abbé Mathias Ouédraogo. Au cours de cette messe, il y a eu administration du sacrement de baptême à des bébés.

« Aujourd’hui, nous sommes placés devant l’étrange mystère mais en même temps devant la plus ordinaire naissance du Fils de Dieu. Saint Jean dans son prologue commence par situer le Verbe en Dieu dans sa condition d’éternité : il annonce successivement sa préexistence éternelle, son intimité avec le Père et sa distinction d’avec Lui, enfin sa divinité », a dit l’abbé Mathias dans son homélie pour planter le décor.

Saint Jean Chrysostome, poursuit-il, affirmait «au commencement était le Verbe ». « Il était au commencement avec Dieu » : ainsi le Fils est éternel comme le Père, car le Père n’a jamais été sans son Verbe, mais son Verbe a toujours été Dieu avec lui, dans sa propre hypostase. Plus loin, l’évangéliste ajoute : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ». Tel est le grand mystère de Noël !

Plus de vingt siècles plus tard, que pouvons-nous donc retenir, s’interroge l’aumônier ? « Si nous voulons demeurer dans la fécondité de Noël, il nous faut comprendre que Noël ne peut être réellement présent pour nous que si nous savons faire l’immense valeur des petits commencements : c’est l’humilité et la pauvreté de la Crèche que nous devons actualiser », ajoute t-il.

Pour l’abbé Mathias Ouédraogo, le mystère de Noël touche trois réalités de notre existence. Pour lui, nous pouvons lier ce mystère au temps et l’Espace, ce mystère et l’homme, ce mystère et la famille. Premièrement, le temps et l’Espace : lieu géographique tangible. Deuxièment l’histoire de Dieu de Olympe est remplacée par le Dieu fait homme, celui-ci a en charge la responsabilité de reverdir le jardin d’Eden devenu un dépotoir.

Les dangers actuels : exploitation des richesses souterraines-ou exploitation de la misère du peuple. L’acidification du sol et de l’eau, due aux fertilisants, insecticides, fongicides, désherbants et agro-chimiques toxiques est une attaque contre l’homme. Ce monde devrait donc demander pardon aux faibles, qui par l’utilisation des insecticides, tue des familles. L’homme ou la Femme : Lieu théologique Nouvelle anthropologie intimement liée à Jésus.

Troixièment, la famille : Eglise domestique, la Bible considère la famille comme le lieu de la catéchèse des enfants. Jésus a Vécu en famille, lieu de premier miracle et de la rencontre.

Un appel a été lancé aux bonnes volontés pour paver la cour de l’aumônerie. Des agapes fraternelles auquel la communauté béninoise a pris activement part de même qu’à la célébration ont mis fin à la journée.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24