Burkina : Plaidoyer pour rendre les évacuations sanitaires plus démocratiques

En visite au Burkina Faso, le jeudi 21 décembre 2017, le Cheikh Tamin Ben Hamed Al Thani, Emir du Qatar a fait don, au Burkina Faso, de la somme de 14 millions de dollars US (environ 7 milliards de F CFA) pour la réalisation d’un Centre de radiothérapie du cancer à l’Hôpital du district de Bogodogo. Mais bien avant que ce centre soit effectif, pour certains cancers et bien d’autres maladies, la seule chance pour les patients, c’est l’évacuation sanitaire.

« Tout Burkinabè peut bénéficier d’une évacuation sanitaire au compte du ministère de la santé ». Et pour avoir l’assistance de l’Etat burkinabè, il faut remplir trois conditions. D’abord un collège de médecins approuve la proposition d’évacuation présentée par le médecin traitant. Le second palier à franchir est que le dossier doit être approuvé par le Conseil national de la santé et enfin, avoir « le nerf de la guerre », c’est-à-dire les ressources disponibles dans le budget de l’Etat pour financer l’évacuation.

Annuellement, l’Etat burkinabè dépense plus d’un milliard 400 millions de F CFA dans les évacuations sanitaires et ce montant va croissant. Si fait que certains patients « attendent des années » avant d’être programmés. Sésame D’Elite, une agence d’évacuation sanitaire et de tourisme médical, qui se présente plus comme une association de professionnels de la santé, veut apporter sa pierre pour contribuer à résoudre les difficultés liées aux évacuations sanitaires.

Selon Dr Achille Kaboré, médecin qui vit aux Etats Unis et promoteur de Sésame D’Elite, ces difficultés résident plus dans l’équipement en matériel adéquat des formations sanitaires puisque, dit-il, « les médecins burkinabè sont aussi compétents que leurs collègues d’ailleurs ». Pour preuve, Dr Achille Kaboré explique que le diagnostic posé à Ouagadougou par un médecin « n’a presque jamais été démenti par ses collègues d’ailleurs qui disposent d’équipements sophistiqués ».

Pour l’association de professionnels de la santé, il est possible de donner plus d’opportunités aux malades. A cet effet, Sésame D’Elite veut offrir à tout citoyen lambda, l’opportunité d’avoir accès aux technologies de pointe qui existent ailleurs « pour que le malade soit traité au Burkina ». Il propose également le développement de la télé-médicine pour éviter certaines évacuations.

Aussi, explique Dr Achille Kaboré, l’association s’inscrit dans la dynamique humanitaire. Pour ce faire, elle compte amener les assurances à s’ouvrir, à pouvoir aider dans le processus de vulgarisation des soins. « Si les assurances nous accompagnent, le citoyen lambda peut être évacué n’importe où », indique le médecin vivant aux Etats-Unis qui prend exemple sur le Rwanda où tous les citoyens peuvent bénéficier d’évacuation sanitaire grâce à l’assurance universelle.

Mais quand l’évacuation s’impose, Dr Kaboré estime qu’il est de la responsabilité de toutes les structures associatives de médecins, en plus de l’accompagnement de l’Etat, « de se mettre ensemble pour pouvoir aider à ce qu’il y ait la possibilité de donner les meilleurs soins ». Il appelle par conséquent tous les partenaires à une nouvelle approche de mobilisation des ressources afin de rendre plus démocratique, le droit de tous les Burkinabè à accéder aux évacuations sanitaires.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24