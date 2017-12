Les Warriors font plier les Cavaliers de LeBron James

36 PARTAGES Partager Twitter

Depuis quelques années, la NBA programme des matchs le jour de Noël pour tenir le public en haleine. Et comme l’année dernière, ce sont les deux plus grosses équipes qui s’affrontaient ce lundi 25 décembre 2017. Le champion en titre Les Golden States Warriors se déplaçaient sur le terrain des Cavaliers de Cleveland.

Si du côté des Cavaliers, Lebron James était bien présent, chez les Golden States, c’est Kevin Durant, en l’absence de Stephen Curry blessé, qui a conduit les Warriors à la victoire (99-92) à l’Oracle Arena. La star de Golden State s’en est sorti avec 25 points 7 rebonds et bloqué cinq tirs pour trois passes et deux ballons volés. Son compère Klay Thompson a inscrit 24 points 7 rebonds et 2 assistes. Draymond Green a inscrit 12 points, 11 rebonds et 11 passes réalisant ainsi le triple double pendant cette rencontre.

Les Cavaliers ont pourtant bien démarré le match en remportant le premier quart-temps par 26-24 avant de commencer à lâcher prise à la mi-temps (44-46). Au troisième quart temps, Golden States maintient une maigre avance (59-54) pour s’imposer au finish avec sept points d’écart (99-92).

Du côté des Cavs, c’est Kevin Love qui finit meilleur marqueur de l’équipe et du match avec 31 points inscrits pour 18 rebonds. Les 20 points, 7 rebonds et 6 passes, LeBron James considéré comme le meilleur joueur de la NBA n’a pas permis au Cavs de faire tenir tête sur son propre terrain à la meilleure équipe de la ligue et pourquoi pas de l’histoire de la NBA.

L’année dernière, ce sont les Cavs qui s’étaient imposés dans les dernières secondes grâce à Kyrie Erving parti cette saison aux Celtics de Boston. Les deux équipes s’étaient affrontées en finale de NBA avec la victoire des Warriors. Les Cavaliers sont troisièmes de la Ligue Est derrière les Celtics et les Raptors. A l’Ouest, les Warriors occupent le deuxième rang derrière les Rockets de James Harden.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24