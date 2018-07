Pibaoré : Les sinistrés soulagés par un don d’une valeur de 12 millions de FCFA

19 PARTAGES Partager Twitter

Le 23 juin 2018, une pluie diluvienne s’est abattue à Pibaoré, dans la province du Sanmatenga. Conséquences, 403 ménages touchés, 1.377 sinistrés, six personnes blessées dont trois cas graves et trois décès enregistrés. Touchés, des fils de la commune avec à leur tête El Hadj Seidou Bikienga, accompagné de CimBurkina, ont laissé parler leur cœur le vendredi 13 juillet 2018 en faisant don de vivres, d’ustensiles de cuisines et de matériaux de construction aux sinistrés.

« En tant que fils de Pibaoré, personne ne peut rester insensible à ce que vivent nos parents. Même les crapauds de la Commune sont touchés, n’en parlons pas des fils de la localité ». Ces mots sont de Seydou Bikienga (Seydou Nagrengo), fils de la Commune de Pibaoré et chef de file des donateurs du 13 juillet 2018 au profit des 1.377 sinistrés suite à la pluie diluvienne qui s’est abattue le 23 juin 2018 dans la Commune rurale.

La conjugaison d’Organisations de la société civile dont l’Association pour le développement communautaire et d’entreprises telles CimBurkina, a abouti au don de vivres et de matériaux de construction d’une valeur de 12 millions de F CFA. Ce don est composé de 52 sacs de riz, 60 sacs de farine, 101 gros plats, 105 petits plats, 49 marmites n°7, 50 marmites n°3, 60 louches, 171 pagnes, 100 couvertures et de 80 tonnes de ciment.

Vidéo – Insolite : Un Karité transpercé par une poutre à Pibaoré La violence des vents de la pluie du 23 juin 2018 a fait survoler le toit de la salle de réunion de la mairie de la Commune rurale de Pibaoré dans le Sanmatenga (Centre-nord du Burkina). A quelques mètres, une des poutres s’est incrustée violemment dans un Karité, le transperçant de part et d’autre. Ce jour, trois décès ont été constatés. Burkina 24

Sur la place de la mairie de Piboaré, le soulagement se lisait sur les visages. Hommes, femmes et enfants sont sortis en nombre pour témoigner leur reconnaissance aux bienfaiteurs du jour. Le maire de la Commune, Brice Ouédraogo, a remercié toutes celles et ceux qui ont soutenu « moralement, matériellement et financièrement », les sinistrés lors des « évènements douloureux » du 23 juin 2018.

Profitant de l’occasion, le Chef de Pibaoré a sollicité l’aide des particuliers et de l’Etat pour le désensablement du barrage de la Commune.

