Burkina : « Le Faso Autrement » tient ses premières universités d’été

Le parti politique Le Faso Autrement tient ses premières universités d’été sous le thème « ensemble restaurons la confiance et l’espoir pour rebâtir le Burkina Faso autrement » à Ouagadougou ce samedi 14 juillet 2018. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président du parti.

Selon Ablassé Ouédraogo, depuis la création du parti le 12 septembre 2011, il a traversé des monts et des vallées, a connu des moments de joie. « En 6 ans d’existence, nous nous sommes imposés sur l’échiquier politique national et notre leadership n’est plus à démontrer malgré les moyens limités que nous avons », a déclaré Ablassé Ouédraogo.

Pour ses premières universités d’été, il s’agira de travailler à renforcer les capacités des membres du parti, selon Ablassé Ouédraogo. Il a ajouté que leurs cibles sont les jeunes et les femmes. Deux communications seront faites à l’endroit de ces composantes.

La communication sur le leadership féminin s’adressera à l’autre moitié du ciel, selon le président de Le Faso Autrement. Pour lui, cette communication permettra aux femmes de son parti de savoir comment elles peuvent avoir une influence positive. Quant aux jeunes de Le Faso Autrement, ils vont réfléchir sur l’engagement et la conscience politique.

« Au Burkina Faso tout le monde veut faire de la politique mais malheureusement on n’est pas outillé pour faire de la politique », a déploré Ablassé Ouédraogo. Pour lui, les échanges du jour vont permettre aux jeunes du Faso autrement d’être au parfum.

Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes et des anciens ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président du parti et souhaitent le voir élu Président du Faso en 2020. Au cours de son discours d’ouverture, Ablassé Ouédraogo n’a pas manqué de faire le bilan de la gestion du pays par le Président Roch Kaboré. Sans hésitation, la gestion du MPP, à l’écouter, est en deçà des attentes.

Aimé Kpoda

Pour Burkina 24