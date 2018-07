Vers un retour en Turquie pour Prejuce Nakoulma

135 PARTAGES Partager Twitter

L’international burkinabè Prejuce Nakoulma pourrait bientôt s’engager avec le club turc de Göztepe. Le Burkinabè, en délicatesse avec son club le FC Nantes ces derniers mois, a marqué son accord pour rejoindre le championnat turc qu’il connait déjà. Il a joué pendant trois saisons à Mersin Idman Yurdu et Kayserispor.

Agé de 31 ans, Prejuce Nakoulma avait brillé pendant six mois, en marquant six buts avec Nantes de retour de la CAN, mais a vu son temps de jeu réduit à l’arrivée de Claudio Ranieri. L’attaquant burkinabè voulait se libérer du contrat. Ce que refusait le FC Nantes. Le Burkinabè attend désormais que le FC Nantes et Göztepe s’entendent sur le montant du transfert.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24