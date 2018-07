Tenkodogo : Une coupe de la fraternité pour la jeunesse

28 PARTAGES Partager Twitter

La 7ème édition du tournoi inter-villages et secteurs, qui a regroupé 17 équipes de la commune de Tenkodogo, a connu son dénouement. La finale dénommée « coupe de la fraternité » s’est jouée le samedi 21 juillet 2018 au stade municipal de Tenkodogo et a opposé l’équipe du secteur 1 contre celle du secteur 6.

Elle a été remportée, après un temps règlementaire vierge en but, aux tirs au but par 4 buts pour le secteur 1 contre trois pour le secteur 6.

La coupe a été célébrée sous le thème « jeunesse, sport et lutte contre l’incivisme ». Pour le maire de la commune El hadj Harouna Ouélogo, « le conseil municipal a pour ambition de faire de notre jeunesse, une jeunesse citoyenne capable de booster le développement local durable. Cet objectif ne peut se faire que dans la solidarité, la fraternité et la paix entre tous les fils et filles de Tenkodogo ».

Un jeu de maillots, un ballon, une somme 200.000 F CFA et un trophée a été remis à l’équipe victorieuse.

Moumouni IMA

Pour Burkina24