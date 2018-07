Commission de la Cédéao: L’ivoirien Jean-Claude Kassi Brou investi président

0 PARTAGES Partager Twitter

L’ivoirien Jean-Claude Kassi Brou a été officiellement investi à la tête de la présidence de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ce mardi 31 juillet 2018 à Lomé au Togo. Cette cérémonie s’est faite en marge de la 53ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté.

Jean-Claude Kassi Brou avait été nommé à la fonction de Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’issue de la 52ème session ordinaire de ladite organisation, tenue le 16 décembre 2017 à Abuja, au Nigéria par les dirigeants ouest-africains. Jean-Claude Brou tient ce poste pour une durée de quatre ans depuis la date du 1er mars 2018. Il succède ainsi au Béninois Marcel De Souza.

De nationalité ivoirienne, le chef de l’organe exécutif de la CEDEAO est titulaire d’un Doctorat en Sciences économiques, d’une Maitrise (MBA) en Finance de l’Université de Cincinnati, dans l’Etat d’Ohio, aux Etats-Unis d’Amérique, et d’une autre Maitrise obtenue à l’Université nationale de Côte d’Ivoire. Avant sa nomination à la CEDEAO, Jean-Claude Brou était ministre de l’Industrie et des Mines en Côte d’Ivoire.

Jean-Claude Brou a occupé le poste de Représentant Résident de la Banque Mondiale pour le Tchad de 2010 à 2012. En novembre 2012, il a été nommé ministre de l’Industrie de la République de Côte d’Ivoire. Puis, en 2013, il lui a été rattaché le portefeuille des mines.

En 2009, il a servi en tant que Consultant au poste de Conseiller auprès du Premier ministre de la République Démocratique du Congo, où il était en charge de la macroéconomie, du développement du secteur privé et de la réforme des entreprises publiques.

Jean-Claude Brou a travaillé pendant huit ans à la Banque Centrale des Etats de Afrique de l`Ouest (BCEAO). De 2000 à 2003, il était Directeur du service des relations internationales, en particulier en charge des politiques d`intégration économique dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il a ensuite été nommé Directeur du service de recherche jusqu`en 2005.

Entre 2006 et 2007, il a supervisé cinq départements (la recherche, le crédit et la supervision bancaire, les statistiques, les relations internationales et la micro finance) en tant que Directeur du département économique et monétaire. Compte tenu de sa vaste expérience, il a été nommé Conseiller principal et contrôleur général, supervisant la direction de l’audit de 2007 à 2008.

Il occupait auparavant le poste de conseiller économique et financier à la Primature ivoirienne de 1991 à 1995. En 1996, il est nommé Directeur de Cabinet du Premier ministre, poste qu’il conservera jusqu`en 1999. Il fut aussi le Président de la Commission Nationale des Investissements (1996-1999) et mena un ambitieux programme de réforme conduisant à la privatisation de soixante-dix (70) entreprises publiques opérant dans divers secteurs économiques (agro-industrie, télécommunications, chemin de fer, banque et énergie).

Avant de retourner en Côte d`Ivoire, Dr Brou a su démontrer ses capacités en tant que professionnel chevronné collaborant avec le Fonds Monétaire International (FMI) pendant treize (13) ans, à compter de 1982, d’abord en tant qu’économiste, puis comme économiste principal en charge de la Guinée-Bissau, du Togo, du Cap-Vert et du Sénégal, où il a été placé en tant que Représentant résident du FMI pour deux ans (1990-1991).

En outre, il a été Professeur au département d’économie de l’Université de Cincinnati (Ohio, USA) où il a enseigné la macroéconomie et la microéconomie de 1981 à 1982.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24