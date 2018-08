Donal Trump : « Aucun ennemi sur terre ne peut égaler la puissance de l’armée américaine. »

1 PARTAGES Partager Twitter

Le Président américain, Donald Trump a signé ce lundi 13 août 2018 le budget 2019 du Pentagone, l’armée américaine. Ce budget considéré comme un véritable record est porté à 716 milliards de dollars.

Le budget 2019 de l’armée américaine bat son propre record de tous les temps avec une hausse de 7% par rapport à celui de 2018, c’est-à-dire 716 milliards de dollars. Pour justifier ce budget militaire record, Donald Trump aura trouvé la formule parfaite en ces termes : «Tous les jours, l’armée se bat pour nous. Aujourd’hui nous nous battons pour vous ». Il s’adressait ainsi aux soldats de la base de Fort Drump dans l’Etat de New York.

Selon RFI, ce nouveau budget représente quasiment le double des dépenses annuelles totales de la France.

69 des 716 milliards seront mis au service des opérations extérieures, avec une légère augmentation des salaires. La rallonge du budget de l’armée américaine pour l’année 2019 devrait particulièrement profiter à la nouvelle et sixième branche du Pentagone qui est la force de l’espace.

« L’espace est devenu un terrain de combat et la simple présence américaine dans l’espace ne suffit pas, il faut une domination américaine dans l’espace», dixit Donald Trump face aux soldats américains.

La maîtrise de l’espace est la nouvelle obsession du Président américain qui compte grâce à cette débauche de dollars rattraper le retard des Etats-Unis sur la Chine. A propos de Chine, il rassure, toutefois, ses compatriotes comme étant « les plus puissants, les plus forts et les plus malins ». Avant de poursuivre: « Car notre survie et la survie de notre liberté dépendent de la puissance de notre armée. Et aucun ennemi sur terre ne peut égaler la puissance, les compétences et le courage de l’armée américaine. »

