Nigeria: Les autorités censurent le titre «This is Nigeria»

Au Nigéria, la National Broadcasting Commission a ordonné l’interdiction sur tous les médias de la chanson « This is Nigeria » du rappeur Falz. « This is Nigeria », est une adaptation du célèbre titre « This is America » de Childish Gambino aux réalités nigérianes. Falz y dénonce, comme son clip l’illustre, la corruption, la drogue, pauvreté et les déviations religieuses au Nigeria. Jay FM, une station de radio de la ville de Jos qui diffusait le titre, en a fait les frais.

Selon Falz « voici le Nigeria, regardez comme nous vivons, tout le monde est criminel », un pays où « les politiciens qui volent des milliards et des villas et ne vont jamais en prison ». Le clip décrit des scènes très choquantes de crimes odieux, puis montre des danseuses voilées dont l’accoutrement, de toute évidence, fait allusion aux lycéennes de Chibok kidnappées par la secte Boko Haram.

« This is Nigeria » pointe également du doigt la culture du bling-bling, pouvoir religieux et l’addiction à la drogue chez les jeunes Nigérians.

La National Broadcasting Commission reproche au clip titulaire de 13 millions de vues sur YouTube de paroles à la fois indécentes et vulgaires.

Falz dans une interview a dit tout le contraire de son clip dans lequel il « ne montre que la vérité ».

