États-Unis: 300 prêtres impliqués dans plus de 1000 cas de pédophilie

2 PARTAGES Partager Twitter

Les services du procureur de Pennsylvanie ont révélé le mardi 14 août 2018 un nombre ahurissant de cas d’abus sexuels portant la marque de plus de 300 prêtres. Ce rapport indique que l’église catholique travaille à couvrir ses dignitaires impliqués dans ces actes commis sur au moins mille enfants. La majorité des cas ne peut pas être poursuivie pénalement.

Un jury populaire a produit un rapport dans lequel il est clairement indiqué que « quasiment tous les cas allégués sont aujourd’hui frappés par la prescription et ne peuvent être poursuivis pénalement ».

Toutefois, deux prêtres ont été inculpés. L’un d’entre eux est particulièrement accablé pour des agressions sexuelles répétées sur plusieurs enfants, dont les plus récentes remontent à 2010.

Tandis que le second prêtre, est poursuivi pour agression sur un enfant de 7 ans. Il a reconnu les faits.

Les jurés ont opté pour la publication des noms de dizaines d’hommes d’église accusés de pédophilie par des éléments de l’enquête même s’ils échappent « légalement » à des poursuites.

Le rapport évoque des agressions sexuelles dont certaines victimes présumées avaient moins de dix ans.

Cette révélation n’en est pas vraiment une aux Etats-Unis. Mais c’est la première fois qu’un jury populaire publie dans son rapport autant de cas de pédophilie au sein de l’église catholique américaine.

« Des prêtres violaient des petits garçons et des petites filles et les hommes d’église qui étaient leurs responsables n’ont rien fait. Durant des décennies », ont commenté les jurés dans le rapport avant de poursuivre, indiquant que des évêques et des cardinaux « ont, pour l’essentiel, été protégés. Beaucoup, dont certains sont nommés dans ce rapport, ont été promus. Tant que cela ne change pas, nous pensons qu’il est trop tôt pour refermer le chapitre des scandales sexuels de l’église catholique… les hauts responsables de l’église ont le plus souvent échappé à leurs responsabilités ».

Au terme de leur rapport le jury a prescit plusieurs récommendations afin de reformer la loi, notamment la prolongation du délai de prescription, au pénal et au civil, et la restriction du champ des accords de confidentialité, auxquels l’église catholique a eu fréquemment recours, comme l’évoque l’enquête.

Kouamé L.Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : lapresse.ca