RDA 2018 : Le droit d’auteur comme une arme contre la pauvreté

Le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a organisé la rentrée du droit d’auteur (RDA) édition 2018 les 25, 26 et 27 octobre 2018 dans la cité du cavalier rouge. Contrairement aux années précédentes, cette année le BBDA a pensé aux populations de l’intérieur du pays, pour qui la question du droit d’auteur ne s’inscrit pas encore dans les vécus prioritaires.

Faire du droit auteur, un levier de croissance économique aux fins d’une industrie culturelle créative émergeante, pour nos Etats africains, mais également, une clef pour le rayonnement de la culture et par extension, pour épanouissement de nos artistes. C’est la volonté affichée de Wahabou Barra, directeur général du BBDA.

De son avis, le séminaire portant sur le thème « cultiver le droit d’auteur pour enrayer la pauvreté », activité majeure de cette 3ème édition, est évocateur. Selon lui, il vise à faire du droit d’auteur un outil de baisse de l’incidence de la pauvreté. Il reste persuadé que les échanges d’expérience menés par les compétences présentes à cette 3ème édition permettront à tous les bureaux de gestion collective, d’enrichir leurs acquis.

Mais aussi ils profiteront inscrire dans leurs programmes d’activités, les pertinentes conclusions qui leur faciliteront la gestion de leurs grands ensembles sous régionaux, au profit des artistes d’une part, mais également, au profit des pouvoirs publics d’autre part.

Pour le représentant du ministre de la culture, des arts et du tourisme, Dramane Konaté, dans tous les domaines consacrés aux œuvres de l’esprit, l’on ne peut imaginer l’éclosion de la créativité sans la culture du droit d’auteur. D’après lui, le Burkina Faso et les pays africains de façon générale, doivent impérativement, inscrire dans leurs agendas les politiques d’accompagnement du droit d’auteur, en vue du développement continu et harmonieux de nos Etats.

5 panels ont été animés. La 3ème édition de la rentrée du droit d’auteur s’est achevée en apothéose par la nuit du droit d’auteur. Il s’agit d’une cérémonie de valorisation du droit d’auteur et de récompense des utilisateurs, des créateurs, des acteurs culturels ainsi que des partenaires du BBDA.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina 24