Livre de Yacouba Issac Zida : La réaction de Simon Compaoré

Pour la commémoration des 30 et 31 octobre 2014, l’Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) était face à la presse le lundi 29 octobre 2018. L’insurrection populaire, selon le regroupement des partis politiques affiliés au pouvoir en place, symbolise « l’unité de la lutte des forces vives contre le déni de démocratie, le népotisme et le refus de la trituration de la loi fondamentale au profit d’un individu ».

Le Président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Simon Compaoré était le principal orateur face à la presse. A l’endroit des martyrs de l’insurrection populaire, Simon Compaoré a demandé une minute de silence qui a été suivie. Pour les blessés, au nom de l’APMP, il a renouvelé la « sympathie » de l’alliance à leur endroit.

Les partis de la majorité ont par ailleurs invité leurs militants à participer aux activités organisées par le gouvernement dans le cadre de la commémoration de l’an IV de l’insurrection populaire. Pour l’APMP, les 30 et 31 octobre 2014 restent « historiques en ce sens qu’elles constituent des repères du cheminement du Burkina Faso vers le progrès, le bonheur et la liberté ». C’est pour cela que chaque Burkinabè doit se réjouir mais surtout, poursuit Simon Compaoré, se recueillir devant la mémoire des compatriotes qui, au prix du sang, ont contribué à opérer le changement et perpétuer la démocratie au Burkina Faso.

Sur les questions judiciaires, « la lenteur » dans la gestion du dossier de l’Insurrection populaire, Me Bénéwendé Sankara a tenté une explication : « Les dossiers ne vont pas au même rythme devant les juridictions. C’est ce qui explique que le dossier du putsch a connu une accélération au regard des éléments et des pièces du dossier. Mais je dois simplement rassurer l’opinion qu’au niveau de la Haute cour de justice, le premier dossier qui avait commencé à être examiné est pratiquement en état. C’est parce que la salle qui devait servir en principe de salle d’audience pour la Haute cour de justice est présentement occupée pour le procès du putsch ».

En sus du point sur l’Insurrection populaire, quelques questions d’actualité dont le livre de l’ancien Premier ministre Isaac Zida ont été abordées. Le Président par intérim du MPP, Simon Compaoré y est allé de son commentaire, à suivre dans cette vidéo.

Vidéo – Livre de Yacouba Isaac Zida : La réaction de Simon Compaoré « Dans tous les cas, je crois qu’il serait bon que la personne revienne au Burkina, puisque là au moins, personne ne l’empêche de revenir au Burkina. S’il revient au Burkina, on pourrait même faire des conférences ou des débats contradictoires sur les plateaux ». Burkina 24

