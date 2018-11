FESPACO 2019 : «Nous allons vous proposer un programme de malade » (Yacouba Traoré)

48 PARTAGES Partager Twitter

Plus que quatre mois pour la tenue du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Ce vendredi 2 novembre 2018, le comité d’organisation a été installé dans ses fonctions pour donner forme à la célébration.

Plus d’une trentaine de personnes, des cadres de l’administration du FESPACO, du ministère de la culture, des institutions touristiques, des acteurs du cinéma, des journalistes et bien d’autres personnes composent le comité national d’organisation de la 26e édition et cinquantenaire couplé du FESPACO.

A cette double responsabilité, le ministre de la culture, Abdoul karim Sango, à l’équipe en charge de conduire la barque, a appelé à faire preuve de toutes les imaginations possibles afin de réaliser une édition cinquantenaire tournée résolument vers l’avenir et faire briller ce cinquantenaire de sorte qu’au sortir, plus personne ne conteste le leadership du Burkina Faso de pays au phare du cinéma africain.

Et le président du comité en la personne de Yacouba Traoré, journaliste, écrivain et conseiller à l’Institut des Sciences et Technique de l’Information et de la communication (ISTIC), de dire à la suite du ministre : « Nous sommes une équipe de fous et nous allons vous proposer un programme de malade ». Lequel programme, selon lui, va s’inspirer de deux visions d’éminents cinéastes.

«Ces deux convictions, explique-t-il, viennent de deux imminents cinéastes. Sembène Ousmane, qui disait, »nous avons créé le FESPACO, aujourd’hui c’est le FESPACO qui nous porte » et l’immense Idrissa Ouédraogo qui disait, »du sens, du sens, tout est du sens, n’a pas d’importance ». Nous allons bâtir une vision sur ces deux convictions. C’est-à-dire célébrer un cinquantenaire qui va nous permettre de rendre hommage aux pionniers et qui va conforter le Burkina dans sa place de plaque tournante du cinéma africain ».

En rappel, le Fespaco se tiendra du 23 février au 3 mars 2019 sous le thème : « Conforter notre mémoire et forger l’avenir d’un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ».

Revelyn SOME

Burkina 24