20 PARTAGES Partager Twitter

Le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, à travers le Secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation (SP-CONAD) a organisé le vendredi 2 novembre 2018, la 5e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation. La cérémonie d’ouverture a connu la présence de Paul Kaba Thiéba, Premier ministre.

C’est sous le thème « Les référentiels de la décentralisation au Burkina Faso : des réformes majeures pour des collectivités territoriales performantes » que s’est ouverte la 5e session ordinaire de la conférence nationale de la décentralisation (CONAD) le vendredi 2 octobre dans la salle de conférence de Ouaga 2000. L’ouverture de la 5e session a été présidée par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba par ailleurs président de la CONAD, instance suprême décisionnelle de la décentralisation.

A en croire Siméon Sawadogo, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, la CONAD est chargée de l’évaluation et de l’orientation de la mise en œuvre du processus de la décentralisation au Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, des communications sur les référentiels de la décentralisation, les stratégies d’autofinancement des collectivités et le rôle et les responsabilités des acteurs dans le dispositif de portage, pilotage, coordination du processus de décentralisation ont été faites. Le ministre Siméon Sawadogo a rassuré que ces référentiels vont davantage engager les acteurs du processus dans la consolidation de la décentralisation et partant, une rupture avec les cycles précédents.

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, a rappelé que la décentralisation est « une priorité » dans le programme du Président du Faso, Roch Kaboré. « C’est pourquoi, depuis le mois d’avril 2018, le Burkina Faso s’est orienté vers une nouvelle vision de sa décentralisation à travers l’adoption de nouveaux référentiels en la matière », informe le chef du gouvernement. Et selon Paul Kaba Thiéba, cette session se tient dans un contexte où le gouvernement se propose de renforcer l’action des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des choix fondamentaux en matière de performance économique.

La ‘’Politique nationale de décentralisation’’

Dans la même lancée que le Premier ministre, le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation a exposé les actions du gouvernement allant dans le sens de la priorisation de la décentralisation à travers « la formulation des référentiels innovants ». Il s’agit de trois documents à savoir la ‘’Vision prospective de la décentralisation’’ à l’horizon 2040, la ‘’Politique nationale de décentralisation’’ et la ‘’Stratégie décennale de la décentralisation’’ assortie de son premier plan quinquennal.

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a invité les membres du gouvernement, les chefs de circonscriptions administratives, les élus locaux, les acteurs du secteur privé, les Organisations de la société civile mais aussi tous les Burkinabè à s’engager pleinement pour l’atteinte de l’objectif d’un développement harmonieux à la base.

Burkina 24