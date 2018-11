0 PARTAGES Partager Twitter

Facebook, le réseau social le plus populaire, 2,27 milliards d’utilisateurs, regorge autant de personnalités que de profils. La plume de Kanadèle s’est donnée à cœur joie d’en faire une analyse et en a ressorti 8 principaux types. À travers cette lecture, soyez certains de vous y retrouver à peu près. Enfin ! si vous avez un compte Facebook bien sûr ! Voici les 8 types de « Facebookeurs ».

Le fantôme

Le fantôme est un profil qui n’a ni photo ni informations pouvant l’identifier. Personne ne le connaît mais bizarrement il réussit quand même à se faire une place puisqu’il a des amis.

L’espion

L’espion a comme photo de profil un bouquet de fleur, un bel animal, une nature aquatique, bref une belle image de la nature qui est très loin de refléter sa personne. L’espion ne publie jamais, ne « like » jamais, ne commente jamais mais il est toujours connecté. Pourquoi? Fouiner dans la vie des autres semble être son passe-temps favori. Il a du temps, lui.

Le journaleux

Il n’a jamais été à l’école du journalisme, il ne sait ni traiter ni transmettre sainement une information mais le journaleux a toujours des scoops à diffuser. Un chat et une souris ont eu un accident à Karpaala, la police était sur les lieux mais les résultats du constat n’ont pas encore été délivrés que le journaleux a déjà publié l’événement avec tous les détails, sans oublier les images s’il vous plait ! Il peut foutre le feu à tout un pays lui seul.

Le comique

Il raconte des blagues à longueur de journée souvent qui ne font rire personne mais il n’arrête jamais. Le comique n’est pas toujours drôle.

Le « conseilleur »

Oui oui vous avez bien lu « conseilleur » ! C’est monsieur ou madame je connais tout. Il est expert en tout et donne des “conseils” à longueur de journée à on ne sait qui. Il n’est pas marié mais il est expert en conseils matrimoniaux, il n’a pas d’enfants mais il a fini avec l’éducation, il n’a jamais créé une entreprise mais on s’incline devant ses discours sur l’entreprenariat. Il n’a jamais touché un ballon mais il sait mieux que le sélectionneur des Étalons quel joueur placer à quel poste.

Le « conseilleur » c’est une femme nouvellement mariée, qui, dès les 6 premiers mois, s’érige en donneuse de leçons avec des statuts visés mais très vite, quand le goumin marital frappe à sa porte, madame disparaît des radars.

Le saint

99,99% de ses statuts ont trait à la religion. Il diffuse sans cesse des passages des écritures saintes que lui-même il ne met pas toujours en pratique. Pour connaître le vrai visage de monsieur ou madame sainte, faites un tour dans son inbox. Ses conversations ne sont pas toujours catholiques. Astagfourlaye ! Je n’ai rien dit !

Le narcissique

Sur le mur du narcissique, il n’y a que ses photos, il ne parle que de lui. Pour Lui, Sa vie est un exemple. Ses avis sont indiscutables. Sa personnalité n’a pas d’égale, Sa, Son, Ses, enfin tout tourne autour de lui. Je, moi, mon, ma, mes reviennent le plus souvent dans ses discours. Mais vous savez quoi, un bout de Narcisse sommeille en chaque facebookeur. Zuckerberg l’a très bien compris et son concept est top. Voilà pourquoi il a réussi à emballer toute une planète! Politiciens, médecins, prêtres, pasteurs, imams, élèves, étudiants, etc chacun trouve son compte sur cette belle plateforme qui flatte l’égo.

Le multiface

Lui il a plusieurs facettes. Tantôt espion, tantôt comique, conseilleur ou narcissique, il occupe une très grande place dans le fil d’actualité puisqu’il publie régulièrement avec une cadence soutenue.

Attendez les amis, sérieusement, nous les multiface on est trop beaucoup dans Facebook ici. LOL !

Il y a aussi des personnes sérieuses qui font des choses sérieuses sur cette plateforme et qui contribuent énormément au développement aussi bien des personnes, des entreprises que de l’État, bref qui font un travail à saluer.

Et vous, connaissez-vous d’autres types de « Facebookeurs » ? Dressez votre liste et qu’on en rigole…

Appelez-moi Narcisse, pardon Kanadèle !!!

Chroniqueuse pour Burkina24