Sotigui Awards 2018 : Smarty sacré meilleure interprétation masculine

L’acte III des Sotigui Awards a consacré le Tunisien Abdelmonem Chouyet.

C’est le 1er décembre 2018 que l’édition 2018 de la Nuit des Sotigui a révélé son palmarès. 39 nommés dans 13 catégories ont convoité 18 trophées.

Au final, c’est le Tunisien Abdelmonem Chouyet qui a remporté le Sotigui d’Or 2018, en plus du Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique du Nord.

Du côté du Burkina, trois acteurs ont été consacrés. Il s’agit de Salif Louis Kiékiéta dit Smarty pour son interprétation dans le film « Conflit conjugal ». Rihana Zongo remporte le Sotigui de la meilleure interprétation féminine et Moussa Guigma a bénéficié de celui du public.

Hommage à Idrissa Ouédraogo

Hommage a été rendu à des défunts, notamment le regretté Idrissa Ouédraogo. Des Sotigui d’honneur ont été remis à Firmin Richard, Saint Pierre Yaméogo, Issaka Sawadogo et l’invité d’honneur John Kani.

Le promoteur des Sotigui Awards Kevin Moné s’est dit aujourd’hui satisfait de l’engouement trois ans après les débuts de ces trophées qui récompensent les acteurs et comédiens de cinéma. La cérémonie a été marquée par la présence du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, qui a souligné que ces trophées viennent soutenir le FESPACO.

Les Sotigui Awards 2018 ont été placés sous le thème «la piraterie dans l’audiovisuel, comment mieux valoriser, protéger et défendre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines ».

Lancée en 2016, l’initiative vise entre autres objectifs, selon les promoteurs, à combler « d’une part l’oubli et d’autre part à créer un cadre permanent et solennel de reconnaissance et de célébration du métier d’acteur comédien du cinéma et de l’audiovisuel de l’Afrique et de la diaspora ». La première édition a été remportée par la Burkinabè Mouna Ndiaye. En 2017, la Marocaine Noufissa Benchehida lui succède. Une académie a été créée en avril 2018 pour organiser ce qui se présente comme les Oscars africains.

Burkina24

Photo Une : Conflit conjugal / Kaceto.net