Burkina : Dialogue de corps sur le langage de la migration

1 PARTAGES Partager Twitter

Le centre artistique « La termitière » abrite du 15 au 22 décembre 2018 la 12ème édition du « Festival dialogue de corps ». Initiée depuis 1997, cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable de la création chorégraphique en Afrique. Il se penche cette année sur les défis de l’humanité.

Cette édition traite de la problématique de la migration à travers le thème « territoire et imaginaire ». A la question sur le choix du thème, le directeur artistique, Salia Sanou s’explique : « par cette réflexion, nous voulons exprimer un état du monde et dire comment la danse contemporaine peut aiguiser le regret, éveiller les esprits et engager un mouvement personnel et collectif qui se doit de rester la force vive ».

Il renchérit que « l’édition de cette année est celle de la maturité où l’artiste se questionne sur son environnement et nous pensons que nous allons pouvoir dialoguer avec tout le public, avec tous les festivaliers ».

Plusieurs activités sont enregistrées pendant le festival. Les spectacles de danse, la table ronde autour de la thématique du festival, des expositions et le marché des arts chorégraphiques figurent sur la liste.

Le souhait pour le prometteur Salia Sanou, c’est de pouvoir créer un marché. Il permettra aux artistes de vendre, de présenter ailleurs leur création dans le but de se faire valoriser et de rencontrer des promoteurs qui financent surtout afin que « l’artiste vive de son talent ».

Dahmata ILBOUDO (stagiaire)

Burkina 24