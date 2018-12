Avis de recrutement : Le cabinet Human Project recherche un Directeur Commercial

0 PARTAGES Partager Twitter

Le cabinet Human Project recherche pour le compte d’une importante multinationale en pleine expansion implantée au Burkina Faso, un Directeur Commercial en charge de la gestion et du développement d’un réseau de points de vente au détail confiés à des distributeurs.

L’objectif du poste est d’accroitre les ventes sur les sites existant et augmenter leur rentabilité mais également faire croître leur nombre sur le territoire national conformément à la stratégie commerciale arrêtée par la société. Il est également responsable de toutes les négociations et de la gestion des interfaces avec les distributeurs exploitant les sites, les opérateurs et les autres intervenants externes sur le territoire.

Description des tâches

Sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur Commercial aura comme tâches :

Superviser avec son équipe, la gestion des partenaires et autres distributeurs en ligne avec les objectifs de croissance définis;

Coacher son équipe sur la stratégie commerciale et fixer des objectifs chiffrés visant à atteindre la réalisation de l’objectif global;

Assurer le processus d’expansion des points de vente dans le pays ;

Gérer les investissements et les dépenses d’exploitation dans les limites du budget d’exploitation et d’investissement dédié à cette activité en s’assurant d’une bonne optimisation des coûts ;

Sélectionner les meilleurs fournisseurs et prestataires pour l’exécution des travaux sur le réseau de distributeurs ainsi que pour l’entretien des sites;

Dérouler et suivre le plan de développement de carrière de son équipe et améliorer leurs performances ;

S’assurer du respect strict de la réglementation locale et des standards opérationnels de l’entreprise en termes de respect de l’environnement et de la sécurité, entre autres ;

Gérer les relations avec le réseau de distributeurs et les autorités administratives en charge du secteur de la vente ;

Veiller au respect des contrats commerciaux, et conventions de crédits.

Donner si nécessaire un soutien à d’autres entités appartenant à la multinationale ;

Taille de l’activité

Portefeuille de 70 points de vente gérés majoritairement par des partenaires, avec un objectif d’en créer un nombre convenu par an ;

Chiffres d’Affaires : 85 milliards FCFA ;

Budget annuel en investissements et dépenses d’exploitation sous votre contrôle direct – 2.2 milliards FCFA ;

Nombre de staff sous la responsabilité directe: 17

Supérieur Hiérarchique : Directeur Général.

Description des qualifications

Le niveau d’étude recherché est de bac+5 des Grandes Ecoles d’Ingénieur ou de Commerce.

Avoir une expérience professionnelle d’au moins dix (10) années en gestion de canaux indirects de vente, et dans le management d’équipe.

Exigences du poste

Aimer les défis et être capable de s’adapter et agir rapidement;

Avoir l’esprit d’entreprise ;

Avoir le sens de l’innovation ;

Etre orienté action et aimer le travail de terrain;

Etre aguerri à l’animation et le développement d’une équipe commerciale (pilotage de la performance);

Pouvoir attester d’une solide expérience en techniques commerciales et marketing dans les canaux indirects et de stratégie de positionnement

Avoir une bonne connaissance du marché de vente au détail du Burkina Faso.

Avoir d’excellentes aptitudes en négociation ;

Etre orienté client ;

Avoir une grande aisance relationnelle ;

Avoir une ouverture d’esprit ;

Avoir le sens du dialogue ;

Etre méthodique, rigoureux et organisé ;

Avoir du leadership ;

Etre capable de travailler sous pression

Avoir une très bonne maitrise de l’anglais ;

Avoir une solide connaissance du droit commercial;

Les candidats intéressés et présentant le profil sont invités à transmettre leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le lundi 24 Décembre 2018 à l’adresse email suivant: [email protected]

Seules les candidatures retenues seront contactées.