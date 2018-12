Ministère de la culture : Reveline Somé, chef desk culture  de Burkina24,  honorée

88 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre de la culture, des arts et du tourisme a procédé à des décorations ce lundi 17 décembre 2018. Plus d’une trentaine de personnalités du monde culturel, dont Reveline Somé, Chef Desk culture de Burkina24, ont vu leurs efforts reconnus à travers ces distinctions.

D’officier de l’Ordre du mérite à chevalier de l’Ordre du mérite, plus d’une trentaine de personnes ont été décorées pour leur prouesse dans le monde des arts, des lettres et de la communication. Ces distinctions ont pour but de témoigner de la reconnaissance pour le service rendu. C’est ce qu’explique, Abdoul Karim Sango, ministre de la culture, des arts et du tourisme.

« C’est une reconnaissance du mérite des collaborateurs et de ces partenaires qui, au regard des nombreux défis auxquels le ministère est confronté, s’attellent chaque jour à apporter le rayonnement culturel », dit-il. Au-delà de la symbolique que ces décorations peuvent présenter, elles sont une invite à redoubler d’efforts à travers l’engagement et la conviction dans le travail pour l’atteinte des objectifs.

Les récipiendaires sont issus de différents domaines d’activés et se sont fait remarquer à travers leurs engagements pour la cause de la culture.

Appel à persévérer

Voir alors ses efforts reconnus par toute la nation est un énorme satisfecit pour eux. Reveline Somé (voir ses articles), journaliste culturelle, étudiante en master en art et gestion de l’administration culturelle, et chef desk culture de Burkina24, a été élevée au rang de chevalier de l’ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication avec agrafe littérature orale et écrite. « Pour moi c’est un sentiment de joie et de reconnaissance. Je ne mérite pas plus que ceux qui n’ont pas encore été décorés et je prends cela comme un appel à travailler davantage et à persévérer dans ce que je fais », a-t-elle indiqué.

Parcours

A noter que Reveline Somé a été membre de Jury aux Kundé 2018, présidente de jury de Jazz Performance à Jazz à Ouaga 2017, membre fondatrice du réseau des journalistes culturelles francophone et membre de la Fédération des critiques de cinéma sur Africiné Magazine. Elle a été consacrée meilleure journaliste culturelle aux 12 PCA en 2016 et 2017, meilleure journaliste culturelle aux FAMA et meilleure journaliste culturelle à la Nuit des Journalistes et Communicateurs.

Elle a enfin assuré la couverture médiatique de plusieurs manifestations culturelles au Burkina Faso et dans d’autres pays, notamment le SIAO, le FESPACO, le SITHO, FESTIMA, Nuits Atypiques de Koudougou, SNC, FITMO, Récréâtrales, Danse, l’Afrique danse, la FILO, les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) en Tunisie, les Journées Musicales de Carthage (JMC) en Tunisie, le Marché des arts du spectacle d’Abidjan, (MASA) en Côte d’Ivoire.

Cette cérémonie a été l’occasion également pour le ministère de la culture, des arts et du tourisme d’être reconnaissant envers des personnes nouvellement retraitées du ministère à travers des cadeaux.

Basile SAMA (stagiaire)

