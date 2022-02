Burkina Faso : Le coup d’Etat a fait deux morts et une douzaine de blessés

Burkina Faso : Le coup d’Etat a fait deux morts et une douzaine de blessés

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué de la présidence du Faso.

Suite aux événements des 23 et 24 janvier 2022 qui ont abouti à l’avènement du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), le Président du Faso, Chef de l’Etat a instruit les services compétents d’ouvrir une enquête aux fins de faire le point des dégâts collatéraux occasionnés.

Le bilan rapporté à ce jour 20 février 2022 fait état de deux (02) décès et une douzaine de blessés civils par l’effet de projectiles perdus.

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, a aussitôt instruit que des actions soient entreprises auprès des familles des victimes afin de les soutenir moralement, de prendre en charge les blessés et de recueillir leurs différentes préoccupations.

Tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés, le Président du Faso, Chef de l’Etat, rassure l’opinion que toutes les mesures sont prises pour soutenir et assister les victimes et leurs familles.

Ouagadougou, le 20 février 2022

La Direction de la Communication de la Présidence du faso