JS Kabylie : Mohamed Lamine Ouattara aux entraînements avec son nouveau club

Nouveau départ pour l’attaquant burkinabè Mohamed Lamine Ouattara. Le Burkinabè est apparu aux entraînements avec son nouveau club, la Jeunesse Sportive de la Kabylie d’Algérie.

Le Burkinabè, âgé de 23 ans s’était engagé avec le club algérien où étaient déjà passés Banou Diawara et Patrick Malo, le 13 février 2022.

Le club algérien était interdit de recruter. Mais, la direction du club a annoncé à ses supporters avoir trouvé une solution.

« Il y a lieu de signaler que la question de l’interdiction de recrutement imposée au club a été soulevée et solutionnée en relation avec les instances nationales du football FAF et LFP, qui sont à remercier particulièrement », a indiqué le club.

Précédemment attaquant de l’AS SONABEL, Momo comme il est surnommé entend entamer une nouvelle étape dans sa carrière en faisant gagner la JS Kabylie.

Non retenu pour la CAN 2021 au Cameroun à laquelle les Etalons ont occupé la 4e place, Mohamed Lamine Ouattara espère retrouver sa place lors des prochains matchs amicaux. Les Etalons affrontent en mars prochain le Kossovo et la Belgique.