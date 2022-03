COMMUNIQUE DE REMERCIEMENTS

0 Partages Partager Twitter

Sa Majesté Le Mogho Naba Boango, Empereur des Mossé,

le Mouss Tansaba, le Larlé Naba, le Gounghin Naba, le Kamsonghin Naba, le Baloum Naba, le Nem Naba, le Poe Naba, le Samandin Naba, le Wogodgo Naba.

Le Bazoulé Naba,

Les Notables de OUIDI / Ouagadougou,

La grande famille ROUAMBA, DOUAMBA, ILBOUDO, PAKMOAGDA, ZOUNGRANA et NIKIEMA à Ouidi, Ouagadougou, Burkina Faso, France, Etats Unis et en Côte-d’Ivoire,

Monseigneur Séraphin ROUAMBA Archevêque Emérite de Koupela,

Les familles du OUIDI à KILWIN, SONGUEDIN, YAKTENGA, TOESSIN, OUIDITENGA, ZOURESSE, PAMNONGHIN, TOOGHIN, DONDOULMA, BAZOULE, BINSSIGA, SAPONE, ZEKOUNGA, BONKIONGO, ZORGHO OUIDI et ZORGHONGO OUIDI,

Les enfants :

Frank DOUAMBA,

Dr Sonia DOUAMBA épouse KABORET

Tancred DOUAMBA,

Les petits-enfants et arrières petits-enfants, les cousins et cousines, les neveux et nièces,

Les familles parentés et alliées,

très touchés par les marques de compassion et de sympathie que vous leur avez témoignées, vous remercient de tout cœur et vous renouvellent leurs profondes gratitudes pour les soutiens multiples et multiformes lors du rappel à Dieu le jeudi 27 janvier 2022, de l’inhumation le samedi 29 janvier 2022, de la journée d’hommage le mardi 1er février 2022, des salutations du 3ème jour le dimanche 06 février 2022 et des funérailles le dimanche 20 février 2022 du

OUIDI NABA KARFO,

Doyen des Ministres de la cour de sa Majesté le Mogho Naba Boango,

Premier Chirurgien-Dentiste de la Haute Volta,

Ancien Vice-Président de la Délégation Spéciale de Ouagadougou,

Ancien Député à l’Assemblée Nationale,

Ancien Ministre de la Santé,

Président du Comité National d’Ethique,

Commandeur de l’Ordre National.

La famille remercie très sincèrement toutes les autorités coutumières, religieuses, politiques, militaires et paramilitaires, les familles parentés et alliées, les amis, les connaissances et les voisins. Elle se garde de citer des noms de peur d’en oublier.

Que Dieu le miséricordieux vous le rende au centuple.

QUE SON AME REPOSE ETERNELLEMENT EN PAIX !

NB : Dans les communiqués précédents, bien vouloir considérer Mouss TANSABA au lieu de Rim TANSABA.