Côte d’Ivoire : Après le Mardi Gras, « Commissaire Tétine » convoquée par le DG de la Police Nationale

Côte d’Ivoire – « Commissaire Tétine » est à la faveur de la célébration du Mardi Gras devenu l’icône de l’édition 2022 de cette activité fastueusement organisée par les établissements scolaires du pays. Déguisée en Commissaire de Police, la petite à la tétine rebaptisée « Commissaire Tétine » ou encore « Commissaire Peyton » est littéralement rentrée dans le cercle des célébrités grâce à la vitesse de diffusion des réseaux sociaux. Le Directeur Général de la Police Nationale de Côte d’Ivoire l’y attend en audience ce vendredi 04 Mars 2022 dans son bureau d’Abidjan-Plateau pour lui témoigner son admiration.

Le 1er Mars 2022, les premières images des enfants déguisés pour le Mardi Gras avaient envahi la toile. Toutefois, une parmi elle allait faire sensation : il s’agit de « Commissaire Peyton » dont la photo a fait subjuguer plus d’un et relayée par plusieurs personnalités publiques sur la toile. Un coup de cœur unanime tant son charme lié à son accoutrement du jour lui allait à merveille.

Dans les heures qui suivent, elle reçoit une convocation expresse du Directeur Général de Police ivoirienne, Kouyaté Youssouf.

“Le Commissaire Tétine (PEYTON) est activement recherché par le Directeur Général de la Police Nationale, l’Administrateur Général de Police, Kouyaté Youssouf. La Direction Générale demande aux parents de prendre attache avec le Service Communication du Cabinet du Directeur Général de la Police Nationale”, avait posté sur sa page Facebook, ce mardi premier jour du mois de Mars dans la soirée, la Dgpn. Elle est aussitôt repérée le lendemain grâce à la diligence des services spéciaux ivoiriens pour une audience d’explication avec la haute hiérarchie de la Police ivoirienne.

“Suite à l’avis de recherche du Commissaire Tétine (PEYTON), nous vous informons qu’elle a été retrouvée ce jour. Par ailleurs, elle sera reçue par le Directeur Général de la Police Nationale, le vendredi 04 mars 2022, à 09 heures à la Direction Générale de la Police Nationale. Suivez nous en direct ce vendredi”, a-t-on relayé par les mêmes canaux des réseaux sociaux.

Il s’agira pour le Directeur Général de la Police Nationale non pas de l’accabler pour « faux et usage de faux » mais plutôt de la féliciter et lui dire toute son admiration pour avoir choisi de camper la tenue d’officier de police, preuve de la bonne intelligence qui prévoit entre cette institution et la population ivoirienne.

A l’origine, le Mardis Gras était une fête païenne romaine célébrant la fin de l’hiver, les Calendes de mars, pendant laquelle les interdits étaient transgressés et les déguisements autorisés.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire