Musique au Burkina : « Maam Ni Foo », Buzz Nader et Audrey !

0 Partages Partager Twitter

« Maam Ni Foo » de l’artiste musicien Buzz Nader, en collaboration avec l’artiste Audrey, a fait son apparition sur la scène musicale, le samedi 5 mars 2022 à Ouagadougou. Ce hit musical chanté, dans une pensée par l’amour, pour l’amour, mais aussi pour accompagner l’amour et ses occasions d’expression, comme les soirées, les mariages, les déclarations ou même la simple caresse de l’oreille, a été chanté en langues Mooré et française.

En 2021, l’artiste musicien Nader Rachid Ilboudo alias Buzz Nader signait avec la boîte de production « Godwin Group ». Cela s’est acté avec la réalisation d’un single dénommé « Wogdog Biiga ». A la suite, ce samedi 5 mars 2022, l’artiste en vogue a présenté un nouveau clip en collaboration avec l’artiste musicienne Audrey, alias « la reine des Coris ».

Il s’est agi de « Maan Ni foo » en d’autres termes « toi et moi », qui est une fleur musicale portée sur l’amour dans le style afro-beat chanté en Mooré et en langue française. L’œuvre traite « naturellement » de l’amour et tout ce qui tourne autour.

Pour l’artiste, le single a été composé en collaboration avec Audrey pour des raisons artistiques, car selon lui, elle avait la voix qui rimait avec son projet. « J’ai fini mon projet et je me demandais quelle voix féminine pouvait aller avec le rythme. Donc je suis allé la voir parce qu’on se connaissait depuis qu’elle était au Canada. Au début, elle était réticente mais à la suite, elle a accepté et voilà ce que ça donné », a-t-il expliqué.

A l’entendre, il a voulu ce projet pour prouver aux yeux du monde qu’au Burkina Faso également il y a de la qualité à revendre.

« On voulait une musique intemporelle et comme vous le saviez, les situations passent et l’amour reste intemporel, voilà d’où vient la thématique. On voulait faire une œuvre qui traverse toutes les générations, voilà pourquoi on a pensé à ce son », a-t-il poursuivi.

Audrey, via une vidéo enregistrée depuis le Canada, a salué cette œuvre de l’artiste de par la qualité du produit fini. « Au départ je me suis dit que c’était pas un mode où je suis trop habituée, surtout au moment choisi. Mais au final, j’ai aimé la collaboration. En voyant ce qui est présenté aujourd’hui je ne peux que saluer cette collaboration », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne l’artiste, Buzz Nader est un habitué de scène burkinabè. En actif, il a deux albums et six singles. L’artiste a dit également vouloir s’imposer sur la scène musicale burkinabè pour son « retour et sa venue pour conquérir » cet univers. Il a, de ce pas tenu à insister sur la disponibilité du hit sur la plate-forme YouTube. Aussi il a dit travailler sur la sortie d’un éventuel album.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24