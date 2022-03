Olympia Oil Burkina célèbre le 8-Mars avec des femmes déplacées à Kaya

0 Partages Partager Twitter

A l’occasion de la journée internationale de la femme, Olympia Oil Burkina a effectué le déplacement de Kaya dans la région du centre-nord, pour apporter le sourire aux femmes dans le camp des déplacés internes à travers un don estimé à 3 millions de Francs CFA, ce mardi 8 mars 2022.

Huile, riz, vêtements, détergents, composent le don de Olympia Oil aux femmes déplacées internes à Kaya à l’occasion de la 165e journée de la femme. Estimé à 3 millions de francs CFA, ce don s’inscrit dans le social de l’entreprise qui compatit à la situation des déplacés internes au Burkina Faso. Pour les responsables de l’entreprise, le don a pour but de donner le sourire aux femmes dans les camps de déplacés internes.

C’est également un acte de solidarité qui ne veut laisser la femme déplacée en marge de la célébration de cette journée internationale de la femme. « Olympia a pensé à venir célébrer le 8 mars avec les déplacées internes de Kaya.

Situation nationale oblige, on ne peut pas rester en marge à Ouagadougou et festoyer avec nos familles. On doit penser à ceux qui sont dans le besoin. Olympia Oil est une entreprise qui pense au bien de la population. Voilà pourquoi on a pensé à venir faire la fête avec nos mamans, nos tantes nos sœurs », s’est exprimé Sada Zougmoré, Directeur Général de Olympia Oil Burkina.

Du côté des bénéficiaires, la joie était visible sur les mines de ces centaines de déplacées sur le site de Bisnogo à Kaya, qui ne tergiversent quant à l’expression de l’envie de rengager leur village d’origine. Le don de Olympia vient consoler ces femmes plongées dans le besoin. « Ça nous plaît de vous voir quitter à Ouagadougou pour venir ici nous aider et régler nos soucis.

Le 8 mars de 2022 est plus intéressant que pour l’année passée, car il y avait des larmes qui coulaient ici, nos mamans n’étaient pas trop contentes. Mais cette année grâce à Olympia Oil, voilà, elles sont réunies et contentes », a laissé entendre D. S, bénéficiaire.

Pour rappel Olympia Oil Burkina est une entreprise distributeur agréé de lubrifiants d’origine allemande.

Akim KY

Burkina 24