Ministère du Travail : Le « Général » Bassolma BAZIÉ mobilise sa troupe

Entamée, le jeudi 10 mars 2022, au sein de l’immeuble de la Réforme, la visite de prise de contact du nouveau Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale s’est poursuivie, le vendredi 11 mars 2022 à Ouagadougou, dans les structures du département.

De l’immeuble de la Modernisation sur l’avenue Kwamé N’krumah à celui de Baoghin, le Ministre Bassolma BAZIÉ est allé prendre langue avec ses désormais collaborateurs.

Des salutations respectueuses à chaque agent, le numéro de téléphone personnel communiqué par endroit, un bonjour aux vigiles et « femmes de ménage », le Ministre dans sa tournée a eu des mots et des gestes simples en signe d’encouragement, de main tendue, et de mobilisation générale.

De la Direction de l’administration et des finances (DAF), la Direction du contrôle des marchés et des engagements financiers (DCMEF), à l’Agence générale de recrutement de l’Etat (AGRE) en passant par la Direction de la documentation et des archives (DAD), la Direction régionale du travail et de la protection sociale du Centre (DRTPS-C), la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), la Direction générale de la protection sociale (DGPS), la Direction générale du travail (DGT), l’Inspection médicale du travail (IMT), le Secrétariat technique du Guichet virtuel de l’Administration publique (ST-GVAP), le Secrétariat permanent de la Coordination des écoles et centres de formation professionnelle, la Direction des marchés publics (DMP), l’Inspection technique des services (ITS), la Direction du développement institutionnel et de l’innovation (DDII), le Ministre a appelé les responsables et l’ensemble des agents à cultiver des valeurs de solidarité, d’écoute, d’humilité, d’intégrité, et de sacrifice.

Au nom de la continuité de l’Etat, il a présenté ses excuses pour les plaies qui auraient été causées par le passé dans la prise des actes ou dans les relations humaines. Bassolma BAZIÉ a invité les hommes et femmes du Ministère à se requinquer le moral.

Le nouveau Ministre a également insisté sur la culture de l’esprit de famille au sein du département. « Nous sommes à la fois complémentaires et importants », a-t-il déclaré. Pour lui, la fonction publique constitue le miroir de tout pays. « Il nous faut alors présenter une bonne image », a-t-il insisté.

L’hôte du jour a invité les agents à ne pas servir sa personne mais à mettre leurs capacités et qualités professionnelles au service de la Nation burkinabè. « Ne faites pas de favoritisme à qui que ce soit, sauf dans l’intérêt de la Nation », a martelé le Ministre BAZIÉ. « Je suis ouvert aux critiques et je suis également accessible à tous les usagers quels que soient leur grade et rang social », a-t-il ajouté.

La tournée de prise de contact du Ministre Bassolma BAZIÉ avec d’autres agents du département se poursuivra très prochainement dans les autres directions centrales ou déconcentrées afin de connaître le Ministère et ses travailleurs.

(Source : DCPM/MFPTPS)