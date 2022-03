Le Burkinabè Francis Kéré, premier prix Nobel africain d’architecture

0 Partages Partager Twitter

L’architecte burkinabè Francis Diebede Kéré a remporté, ce 15 mars 2022, le prestigieux prix de l’architecture, le prix Pritzker 2022. Il est le premier Africain à remporter ce prix.

Francis D. Kere est un architecte qui a impressionné l’univers de l’architecture dans les quatre coins du monde depuis plusieurs années. Il a, à son actif, plusieurs œuvres au Burkina, au Mali, au Togo et en Europe.

Celui qui devient ainsi l’architecte africain le plus célèbre est déjà lauréat de plusieurs prix internationaux comme « Aga Khan Award for Architecture » en 2004, « Global Award For Sustainable Architecture » en 2009, le « BSI Swiss Architectural Award », le prix Prince Claus en 2017.

Naturalisé Allemand, l’enfant de Gando, son village natal dans le Bouglou est, entre autres, le maître d’ouvrage du projet de village Opéra de Laongo.

Le Dr Ra-Sablga Ouédraogo rend hommage à l’homme

« BRAVO Francis KÉRÉ, Burkinabè, premier prix Nobel africain d’architecture!

Le « Nobel d’architecture », le prix Pritzker 2022, la plus prestigieuse distinction en architecture au monde vient d’être décernée aujourd’hui à notre compatriote Francis KÉRÉ, le premier africain à recevoir ce prix, dont le cabinet KÉRÉ Architectures est installé en Allemagne.

Dans la douleur actuelle de la crise sécuritaire, notre pays doit se rappeler qu’il est aussi la Nation d’hommes exceptionnels comme Francis KÉRÉ.

Je rends hommage à mon ami et grand frère, sans doute l’un des Burkinabè les plus renommés, qui à force d’abnégation et d’imagination a conquis le monde. Bravo Francis, tu es notre dignité, notre fierté. Tu nous montres la voie, tu montres la voie à la jeunesse africaine », a écrit le Dr Ra-Sablga Seydou OUÉDRAOGO ce 15 mars 2022 sur la Page de l’institut FREE Afrik.

