Guerre en Ukraine : Vers l’interdiction de la télé russe, « RT France », dans toute l’Europe

Les dirigeants de la chaîne de télévision russe, diffusée en langue française, RT France, dénoncent une totale contradiction avec le principe de liberté de la presse alors que les autorités françaises et européennes s’apprêtent à interdire leur chaîne de télévision dans toute l’Europe. Une pétition a été lancée pour défendre le droit à l’information.

« En contradiction totale avec les principes de droit à l’information et de liberté de la presse, les autorités françaises et européennes s’apprêtent à interdire RT France dans toute l’Europe. Cette décision constitue un dangereux précédent pour la liberté d’expression en France, et pour l’accès à une information complète des citoyens », informe le communiqué disponible sur le site Web de la station de télévision RT France.

En effet, le gouvernement français reproche à la chaîne détenue par l’Etat russe de détenir une ligne éditoriale favorable à l’invasion russe en Ukraine « sans présenter de preuves ».

Selon les dirigeants de cette télévision, « cette interdiction menace d’une part 180 salariés dont une rédaction composée de plus de 100 journalistes français titulaires d’une carte de presse française, mais également l’accès des Européens à une pluralité de points de vue sur l’actualité nationale et internationale, et cela à un moment majeur de l’histoire de l’Europe et du monde », rappellent-ils avant de marteler que « ce n’est pas au pouvoir politique de décider qui est journaliste, quels sont les bons et les mauvais médias. RT France ne doit pas être une victime collatérale ». Une pétition a été lancée pour « soutenir le droit à l’information ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

