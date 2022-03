Terrorisme : Le RPD appelle Paul-Henri Damiba à engager «une grande offensive généralisée»

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué du Rassemblement patriotique pour le développement (RPD) sur l’attaque qui a coûté la vie à 13 gendarmes.

Le Rassemblement Patriotique pour le Développement a appris avec consternation, le décès de 13 éléments du 13ème Escadron de Gendarmerie Mobile de Dori dans une embuscade tendue par des terroristes, le dimanche 13 mars 2022 en mission d’escorte sur l’axe Dori-Kaya à environ 5 km de Taparko, dans la province du Namentenga, alors qu’ils étaient en mission de secours aux victimes de l’explosion d’un car en commun qui était tombé sur une mine. En plus des victimes, cinq éléments sont blessés et certains portés disparus.

Le RPD affligé par cette triste nouvelle, salue la mémoire de ces héros, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et présente toutes ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Le Parti renouvelle son soutien et ses encouragements au chef de l’Etat et à son gouvernement.

Depuis quelques semaines, nous constatons une recrudescence des attaques dans certaines zones du pays, notamment le Nord.

Nous mesurons la gravité de la situation. Nonobstant les efforts déployés par les FDS et les VDP, la situation demeure alarmante. C’’est pourquoi, le RPD encourage fortement le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo DAMIBA à engager une grande offensive généralisée pour débarrasser le pays des ordres de criminels.

Nous n’ignorons pas les difficultés qui jalonnent la reprise en main de la situation. Toutefois, nous avons foi en lui et nous encourageons les autorités de la Transition à passer à une stratégie plus offensive avec une implication de tous les patriotes engagés pour la sauvegarde et la restauration du pays.

L’espoir du peuple placé à l’avènement du MPSR est tellement si fort qu’il ne faut pas laisser le doute s’installer.

Du courage à nos vaillants FDS et VDP !

Pour le Bureau Exécutif National (BEN)

Dr. Beyon Luc Adolphe

