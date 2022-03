Recherche : Le CAMES rend hommage aux femmes universitaires

0 Partages Partager Twitter

Au lendemain de la célébration de la « Journée internationale des droits des femmes », la rédaction de « Lundi CAMES » a rendu un vibrant hommage à toutes les femmes universitaires de l’espace CAMES, particulièrement à celles qui occupent des postes de responsabilité dans les instances et programmes statutaires de l’Institution.

« Elles ont bravé les préjugés de nos sociétés pour se hisser haut dans le sommet de nos temples des savoirs, en décrochant le grade de professeur titulaire, le plus haut titre universitaire attribué aux enseignants-chercheurs de l’espace CAMES, ou de Maître de Conférences. Elles méritent respect et admiration. Elles méritent que toute la communauté scientifique et universitaire de l’espace leur rende hommage », a écrit Lundi CAMES.

La Burkinabè Dr Mamounata Ouédraogo, Coordonnatrice du Programme Thématique de Recherche Changement Climatique (PTR- CC) du CAMES est l’une d’entre elles.

Biographie express

Maître de Recherche en Écologie — Ethnobotanique au Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) (CAMES — 2011), Mamounata OUEDRAOGO épouse BELEM est la Coordonnatrice du Programme Thématique de Recherche changement climatique du CAMES depuis 2019.

Docteur d’État ès Sciences en 2008, elle a une expérience professionnelle de 28 ans dans la recherche forestière au Burkina Faso où elle a été la première femme chercheuse senior avec le grade de Maître de recherches (2011), première femme Directrice du Centre de Recherches Environnementales et de formation (CREAF) de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) (2007 à 2013) et première femme Ministre en charge de l’Eau et des Aménagements hydrauliques du Burkina Faso (2013-2014).

De 1994 à nos jours, elle a assuré les fonctions de Responsable de l’Herbier National du Burkina Faso (1999 – 2009), Chef du programme de protection des ressources forestières de l’INERA (1999 à 2007), Membre de l’équipe des 13 experts du Plan d’Action National d’Adaptation (PANA) au changement climatique et de l’inventaire des gaz à effet de serre du Burkina Faso (2003 à 2011).

Depuis 2016, elle est Membre du comité de cadrage du suivi de l’élaboration des Rapports de l’État de l’Environnement du Burkina Faso (REEB) 1, 2,3, 4.

Dr BELEM est auteur de 48 publications dans des revues cotées, 30 documents de vulgarisation et une cinquantaine de communications scientifiques à des colloques, ateliers et séminaires. Elle est Officier de l’Ordre National du Burkina Faso.

(Source : CNRST Burkina Faso)

