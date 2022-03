Modernisation de l’état civil : Les acteurs de la commune de Gourcy s’approprient la solution iCivil

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité organise, à travers la direction générale de la modernisation de l’état civil (DGMEC), les 16 et 17 mars 2022 à Gourcy, un atelier de formation sur la solution technologique intégrée iCivil au profit des acteurs de l’état civil et de la santé de ladite commune.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation intervenue, le mercredi 16 mars 2022, a été présidée par Abibata Bamouni/ Traoré, Haut-commissaire de la province du Zondoma représentant le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et de la Sécurité.

Dans la quête de la performance pour l’enregistrement des faits d’état civil, le Burkina Faso est passé par plusieurs phases avec des résultats mitigés. Une étude de la Banque mondiale publiée en 2016 montre que plus de 6 millions de burkinabè n’étaient pas en mesure de produire une preuve de leur identité faute d’actes d’état civil.

Ces insuffisances seront désormais reléguées aux calendes grecques selon Abibata Bamouni/ Traoré qui croit en la solution de la gestion numérique et fiable de l’état civil proposée par la technologie iCivil.

Faut-il le rappeler, « iCivil est une application mobile qui permet de faire consécutivement la déclaration et l’enregistrement des faits d’état civil à partir de messages cryptés », a indiqué le Haut-commissaire du Zondoma.

« Au nombre des avantages de cette solution numérique, il y a la conservation intemporelle de la preuve de déclaration et de son origine, l’attribution simultanée d’un identifiant numérique unique, la garantie de l’intégrité et de l’authenticité des actes d’état civil », a poursuivi la représentante du MATDS.

Le directeur général de la modernisation de l’état civil, Maxime Bouda a, pour sa part, reconnu iCivil comme une innovation technologique dynamique en ce sens qu’elle admet la correction des insuffisances constatées lors de son déploiement.

« iCivil est l’application qui permet le mieux de répondre à l’enregistrement des faits d’état civil dont l’utilité pour la planification du développement socio-économique n’est plus à démontrer. Cette solution dynamique de surcroit laisse une ouverture pour des réajustements éventuels », a laissé entendre Maxime Bouda.

Les participants à l’atelier de Gourcy ont échangé sur l’état des lieux de l’état civil au Burkina Faso, la présentation de la solution technologique intégrée ICIVIL et du protocole d’interopérabilité entre ministères en charge de l’administration territoriale et de la Santé. Les rôles des différentes parties dans le processus de déploiement de la solution ont été également abordés.

Outre Gourcy, la solution technologique intégrée iCivil est désormais déployée dans 25 autres communes et 162 formations sanitaires dans 08 régions du Burkina Faso.

(Source : Direction de la Communication et de la presse ministérielle)

