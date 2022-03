Un Mauritanien au Burkina pour se soigner grâce à un article de Burkina 24

0 Partages Partager Twitter

Suite à un article publié le 21 novembre 2021 sur Burkina 24, Oumarou Ba (nom d’emprunt), résidant en Mauritanie, a été convaincu par les différents témoignages. Ainsi, il a effectué le déplacement pour suivre un traitement qui s’est « très bien passé », dit-il sans gêne. Mais de quoi s’agit-il ?

L’article en question traite de la famille Paré dotée d’un pouvoir de soigner les maladies masculines. Grace au « Fou Wou », cette famille est réputée pour venir en aide aux hommes vivant avec des handicaps sexuels, notamment les faiblesses sexuelles, l’impuissance sexuelle, l’éjaculation précoce et autres.

Oumarou Ba, étant souffrant d’un de ces maux, a décidé de quitter la Mauritanie pour le Burkina Faso avec pour destination finale le village de Koin où se passe l’opération.

Le 8 mars 2022, il a ainsi déposé ses valises au pays des Hommes intègres. Et sans perdre le temps, il va rejoindre le village de Koin. C’est donc avec succès qu’il va suivre son traitement. Content d’avoir eu gain de cause, il n’a pas manqué de remercier la rédaction de Burkina 24.

« C’est suite à un article que j’ai vu sur Burkina24 qui m’a indiqué le lieu, qui m’a permis de me décider de venir suivre mon traitement auprès de ce thérapeute. Je suis venu et j’ai bénéficié d’un accompagnement adéquat. J’ai pu me rendre au village et j’ai pu avoir le traitement approprié. A cette occasion, je souhaiterai remercier vivement l’ensemble de la rédaction de Burkina24 pour cet important article, qui pourra d’ailleurs servir à d’autres personnes », s’est réjoui Oumarou Ba.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

