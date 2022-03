Opération KELETIGUI 1 au Mali : Le gouverneur de la région de Nara galvanise les Hommes

0 Partages Partager Twitter

Le gouverneur de la région de Nara, le colonel Amara Doumbia, à la tête d’une forte délégation, a rendu une visite de courtoisie au GTIA KELETIGUI 1 basé au camp militaire colonel Mohamed Ould Issa de Nara, le vendredi 18 mars 2022. A son arrivée, il a été accueilli par le commandant dudit GTIA, le colonel Boubacar Yassanry Sanogoh et son adjoint, avec tous les honneurs dus à son rang.

Le gouverneur était accompagné à cet effet par plusieurs responsables de la ville de Nara notamment : les sous-préfets des différents cercles, le 1er vice-président du conseil de cercle, M. Yacouba Kéita, le 1er adjoint du maire de la commune de Nara, M. Zakhani Goundourou.

L’objectif de cette visite pour le gouverneur était de venir témoigner sa reconnaissance et sa satisfaction aux hommes du GTIA KELETIGUI 1 qui, par leur courage et leur abnégation, constituent un rempart contre le terrorisme et donnent aux paisibles populations leur quiétude d’antan.

Source : Forces armées maliennes

