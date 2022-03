Burkina : Les fils et filles de la région du Nord comme un seul homme !

0 Partages Partager Twitter

Les ressortissants de la région du Nord (hommes politiques, opérateurs économiques, leaders coutumiers et religieux) s’unissent et créent une Association débaptisée « Association pour le développement économique et social de la région du Nord » (ADES-NORD). A cet effet, les membres de l’association ont tenu leur assemblée générale (AG) constitutive le samedi 19 mars 2022 dans la cité de Naaba Kango, Ouahigouya. En marge de cette AG, les membres de l’ADES-NORD ont apporté leur soutien aux personnes déplacées internes en leur offrant des produits de première nécessité d’un coût global de 100 millions de francs CFA.

La suite après cette publicité

Composée des provinces du Yatenga, du Louroum, du Zondoma et du Passoré, la région du Nord regorge de grands hommes d’affaires et politiques. Aujourd’hui, ils ont compris que, seul, on y va si vite mais ensemble on y va très loin. Ils ont ainsi décidé de s’unir au sein de l’Association pour le développement économique et social de la région du Nord (ADES-NORD).

Une association à but non lucratif, non confessionnel, apolitique, non syndical et qui bannit toute discrimination en son sein, selon ses géniteurs. Elle s’est assignée pour mission principale de participer au développement économique et social de la région, comme son nom l’indique.

Pour les membres de l’ADES-NORD, le développement de la région ne doit pas être une question des hommes politiques uniquement mais de tous ces fils et filles.

Triple impératif

Ainsi, disent-ils, les populations de cette région ont également un rôle à jouer dans la construction des collectivités locales. Selon les initiateurs, leur association obéit à un triple impératif. À savoir informer, sensibiliser les populations sur les enjeux de développement ; mettre en place un cadre de concertation et d’échanges entre les ressortissants de la région ; et enfin rechercher des solutions aux préoccupations des populations de leur région.

Mahamadi Ouédraogo qui agissait comme le coordonnateur de l’association a été désigné président du bureau exécutif de l’ADES-NORD à l’issue de l’AG constitutive. Son bureau est composé de 44 autres membres, ce qui fait 45 au total. Il a élucidé que cette association a été créée pour renforcer les liens de solidarité entre originaires de la région.

À l’entendre, le but est de parvenir à une association de grande envergure capable d’englober les autres structures associatives existantes pour en faire une fédération. Et ce, dans l’optique de mener des plaidoyers auprès de l’État, des partenaires techniques et financiers pour le développement économique et social de leur région, en particulier, et du Burkina Faso en général.

« Nous allons nous organiser désormais à suivre tous les projets qui doivent se réaliser dans notre région. Tout ce que le gouvernement va pouvoir mettre en place comme grands travaux qui peuvent conduire au développement de la région, nous allons nous organiser en société civile importante, crédible pour être l’interlocuteur de la région du Nord, dans le but de booster notre région », a-t-il soutenu.

Il n’est jamais tard pour mieux faire

D’après Mahamadi Ouédraogo, cette union des ressortissants du Nord ne vient pas en retard. Il soutient qu’il n’est jamais tard pour mieux faire.

L’essentiel pour lui était de commencer. Il rassure qu’avec la volonté de tous les fils et filles de la région, il a foi qu’ils feront mieux pour engager l’essor de la région.

Le développement économique et social d’une région doit partir des bases endogènes en premier lieu, de l’avis de Salifou Ouédraogo, ancien ministre de l’agriculture et originaire de la région. Selon ce fils du Yatenga, l’État à lui seul ne peut pas répondre aux problèmes de la région.

Il était donc important, affirme-t-il de disposer d’une organisation regroupant les fils et filles de la région pour qu’ils apportent leur contribution au développement de leur contrée.

100 millions de francs CFA

Me Gilbert Noël Ouédraogo, un autre fils de la région a, quant à lui laissé entendre qu’il est toujours disposé à accompagner toute initiative qui vise à pousser le progrès du pays en général et de la région du Nord en particulier.

À effet, il appelle ses concitoyens à se mobiliser autour de l’ADES-NORD afin de booster la croissance de leur région.

A peine portée sur les fonts baptismaux, l’ADES-NORD a mobilisé 100 millions de francs CFA en faveur des déplacés internes. Cette somme a permis d’acquérir des dons composés de produits alimentaires (du riz, de l’huile) et des produits d’hygiène (savons et détergents), etc.

Également, à l’issue de l’assemblée générale constitutive, un conseil d’orientation d’une cinquantaine de membres a été mis en place. Il sera piloté par Mahamadi Savadogo dit Kadhafi.

Willy SAGBE

Burkina24

Écouter l’article