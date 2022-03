Gabon: L’opposition planche sur sa stratégie pour la présidentielle de 2023

0 Partages Partager Twitter

Gabon – Après les intentions avouées de se présenter de nouveau à la présidentielle de 2023, le chef de l’État Ali Bongo semble avoir brouillé les calculs de l’opposition. Le parti Réagir de l’opposant Jean Ping a estimé qu’aucune formation politique ne pouvait vaincre seule le pouvoir à la présidentielle de 2023. Il préconise la création d’un front uni plus solidaire et plus fort que celui de 2016.

La suite après cette publicité

Faut-il boycotter la présidentielle de 2023 ou y participer ? En tout état de cause selon plusieurs opinions au sein de l’opposition, les jeux sont faits en faveur d’Ali Bongo et que ce serait peine perdue au risque de paraître ridicule. Le boycott « avait été le choix de Jean Ping aux législatives de 2018. Mais ça avait divisé les gens », indique un observateur.

La plupart des partis s’accordent à y participer surtout que le Gabon soit revenu à un scrutin à deux tours, faisant penser à une union sacrée avant l’élection ou dans l’entre-deux tours.

« Cette réforme change la stratégie. Le système à un tour imposait une candidature unique à l’opposition. Une large union augmentait les chances. Mais désormais, mieux vaut que les partis s’accordent pour un désistement au second tour », a confié un responsable politique de l’opposition.

Cette position est renchérie par un autre opposant, les poids lourds devraient se lancer, quitte à être éliminés au premier tour, car « les militants peuvent accepter la sanction des urnes. Un ralliement au second tour réduira leur sentiment d’injustice », dit-il.

Selon une autre catégorie d’opposants, un rassemblement massif dès le début du scrutin serait nécessaire. « Le pouvoir fera tout pour qu’il n’y ait pas de second tour. Si les voix sont dispersées, le clan présidentiel s’accordera une majorité absolue dès le départ », estime-elle. Pour l’instant, l’heure est à la réflexion dans le cadre d’un cadre de dialogue pour écarter l’ennemi commun Ali Bongo.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : rfi

Écouter l’article