Musique : Jérémie Paalé revient avec « Pengwendé », son nouvel album

Après son premier album sorti en 2018, l’artiste burkinabè Jérémié Paalé a sorti son deuxième album, Mardi 29 mars 2022 à Ouagadougou. L’artiste compte s’appuyer sur cet album pour rassurer ses fans et se lancer à la conquête de l’international.

Comportant 9 titres, le nouvel album de Jérémie Paalé est un mélange de sonorités modernes et traditionnelles. Généralement l’artiste chante dans sa langue maternelle Zaoré, le mooré et le français. Sa musique est une fusion d’instruments modernes et traditionnelle qui traduit selon lui la diversité culturelles et artistiques africaines.

Dans cet nouvel album, l’artiste rend hommage à des personnes qui ont apporté un coup de pouce à sa carrière. Aussi, c’est le lieu pour l’artiste d’adresser des louanges à Dieu. « Pengwendé c’est tout simplement rendre grâce à Dieu car moi j’ai quitté le village avec un sachet en main mais aujourd’hui je roule avec une voiture de luxe », a laissé entendre Jérémie Paalé.

Par ailleurs, l’auteur du concept « Zaorétisation » invite la jeunesse au travail, à la retenue et à la modération pendant les moments de joie. « J’essaie de conseiller la jeunesse burkinabè de diminuer la consommation d’alcool car ça ne nous permet pas d’avancer », a-t-il indiqué.

L’artiste compte se hisser haut sur la scène musicale à l’intérieur et à l’extérieur du Burkina Faso. L’album Pengwendé est disponible sur le marché à 5.000 francs CFA l’unité.

Akim KY

Burkina 24

