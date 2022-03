Belgique # Burkina (3-0) : « Ce match nous a permis de voir ce qu’on peut faire dans le futur » (Hervé Koffi)

0 Partages Partager Twitter

Hervé Koffi a encaissé trois buts lors de la rencontre perdue (3-0) par les Etalons face aux Diables rouges de la Belgique le 29 mars 2022. Malgré cette défaite face à la première nation, le dernier rempart des Etalons n’est aucunement déçu.

« Je me suis senti très bien parce que c’est un match que tout joueur burkinabè a envie de jouer. Il est vrai que nous avons encaissé trois buts et ce n’est pas facile pour un gardien de but. Personnellement, ce n’est pas le score qui m’intéresse mais, la manière dont nous allions évoluer et c’est cela qui était important », a résumé Hervé Koffi à la fin de la rencontre.

La satisfaction !

Le gardien de Charleroi retient plutôt la production de jeu proposée par l’équipe : « A ce sujet, je suis satisfait et mes coéquipiers le sont également. Maintenant, nous devons continuer de nous préparer pour les prochaines échéances ».

Pour Hervé Koffi, c’est un privilège pour les Etalons de disputer un match amical contre la première nation au classement FIFA. « C’est une première fois, ça faisait plaisir de représenter le maillot burkinabè à l’étranger. Ce ne sont pas les éliminatoires de la Coupe du monde, cela nous a permis de voir où on pourrait être dans le futur », a affirmé Hervé Koffi. Cette rencontre amicale a été disputée sous la direction de Oscar Barro sélectionneur par intérim.

