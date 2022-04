BBDA : Les bénéficiaires du Fonds de Promotion Culturelle et du Fonds d’aide aux membres âgés sont connus

0 Partages Partager Twitter

Le Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA) a procédé ce vendredi 1er avril 2022 à la restitution des travaux de l’appel à projet pour le financement des œuvres de ses membres et le fonds d’aide aux membres du troisième âge. C’était à l’occasion d’un point de presse à Ouagadougou à l’issue duquel la liste des bénéficiaires de ces deux fonds a été rendue publique.

Les candidats à l’appel à projet du Fonds de Promotion Culturelle et du Fonds d’Aide aux membres âgés_ tous deux des mécanismes de financement du Bureau Burkinabè du droit d’auteur_ sont fixés sur leur sort.

Selon le président du comité de gestion du Fonds de Promotion Culturelle (FPC), Ibrahim Hébié, le comité a reçu un total de 1072 dossiers pour l’appel à projet toute catégorie confondue. Après examen, seulement 271 dossiers répondaient aux critères pour bénéficier du financement. Le montant affecté à ces dossiers s’élève à 147 662 000 FCFA.

Le Fonds de Promotion Culturelle (FPC) est un fonds destiné à promouvoir la création artistique et littéraire. Il permet de venir en aide uniquement aux artistes membres du BBDA qui détiennent des projets mais qui manquent de moyens (financiers et ou techniques) pour les réaliser. Ce fonds intervient dans la catégorie musique, littérature, art graphique et plastique, cinéma/audiovisuel, art dramatique (théâtre et chorégraphie) et la mobilité des artistes membres.

Les anciennes gloires ne sont pas oubliées…

S’agissant du fonds d’Aide aux Membres Âgés (AMA), le comité de gestion a reçu 75 dossiers, mais au finish 59 dossiers étaient éligibles. Mais ce fonds, doté seulement d’un portefeuille de 20 millions de FCFA ne peut prendre en compte que 50 dossiers.

« Nous avons écarté les 9 dossiers bien que remplissant les conditions, pour insuffisance de production de fond », explique Ansomwin Ignace Hien, président du comité de gestion du fonds AMA. Chaque artiste bénéficiaire de ce fonds reçoit 100 000 FCFA par trimestre, soit une somme totale de 400 000 FCFA/l’année.

L’initiative de ce fonds, faut-il le rappeler, a été engagée en 2017 et à ce jour le comité de gestion retient chaque année 50 membres du 3e âge et vivant dans une situation de précarité extrême.

Le Fonds FPC et AMA sont des mécanismes d’aide qui s’appuient sur la loi 048 portant propriété littéraire et artistique laquelle prévoit la mise en place d’un fonds de promotion culturelle chargé d’accompagner les acteurs membres dans la création des œuvres littéraires et artistiques. Ces fonds sont alimentés par les contributions des membres sous formes de prélèvements statutaires sur les redevances de droits de représentations, de reproduction et de la copie privée.

En organisant la restitution des résultats de ses appels à projet devant caméra et micros des journalistes (ce qui est une première), la direction générale du BBDA entend montrer son impartialité et sa non-ingérence dans les travaux des deux comités à qui il a donné mandat d’examiner les dossiers reçus et de lui transmettre les résultats.

« Cela s’inscrit dans la gestion participative et dans une gestion transparente. Personnellement je n’ai pas encore les résultats. J’ai entièrement fait confiance aux deux comités », se félicite le Directeur Général du BBDA Samuel Garané.

Voici la liste des bénéficiaires du fonds AMA pour l’année 2022

