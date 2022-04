Gestion des achats publics durables : L’ARCOP dévoile sa stratégie nationale

0 Partages Partager Twitter

L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a présenté à ses partenaires techniques et financiers, sa stratégie nationale des Achats Publics Durables (APD), assortie d’un plan d’actions et des outils de mise en œuvre, ce vendredi 1er avril 2022. L’objectif a été pour ces acteurs réunis, de recueillir des contributions et recommandations, en vue d’une mise en œuvre réussie des APD. C’était au cours d’un atelier ouvert, pour 24h, à Ouagadougou.

Partout dans le monde les Achats Publics Durables (APD) constituent un levier de développement durable tant du point de vue progrès que d’une croissance économique raisonnée. Au vu de ce constat de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique(ARCOP), elle a, avec l’appui de la Banque mondiale, entrepris de mettre en place une stratégie nationale des APD assortie d’un plan d’actions. Ce vendredi 1er avril 2022, elle a été soumise aux différents acteurs de la chaine.

Cette stratégie couvrant un horizon de planification de 4 ans, s’élève à neuf cent trente-neuf millions (939 000 000) de Francs. Elle est composée de 6 axes stratégiques, entre autres le renforcement des capacités des autorités contractantes et du secteur privé, l’information et la sensibilisation des acteurs, la promotion de la bonne gouvernance dans les APD, la conception et le lancement d’une phase pilote, etc.

« Ces axes cités sont très importants pour la commende publique au Burkina. L’environnement juridique et institutionnel de notre pays doit être adapté aux enjeux des Achats Publics Durables », a expliqué le Secrétaire Permanent (SP) de l’ARCOP, Dr Tahirou Sanou.

Pour lui, l’objectif même de cette stratégie est de soutenir le développement et la mise en œuvre d’une politique nationale des achats durables, cohérente, adaptée et capable de servir de levier pour l’intégration systématique des considérations sociales, environnementales et économiques dans la commande publique.

« Pour l’atteinte de cet objectif, la stratégie a décliné un certain nombre d’axes assortis d’un plan d’actions. Aujourd’hui il s’agit donc d’échanger avec l’ensemble des acteurs de la commande publique sur le contenu de ces axes, afin que nous puissions être au même niveau », a-t-il expliqué.

A ce titre, le SP a tenu à rappeler aux acteurs présents, l’importance de leur contribution dans la mise en œuvre réussie des ADP dans le pays. « Je saisis l’occasion pour lancer un appel à l’endroit de nos partenaires stratégiques pour leur contribution au financement des activités retenues dans le plan d’actions. Cela, au vu d’une mise en œuvre réussie et de la stratégie et du plan d’actions », a-t-il conclu.

L’ARCOP, en guise de rappel, est l’autorité venue en remplacement à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), créée en 2007 par le décret N°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mais 2007. Au-delà du changement de nom, cet organe a aussi élargi son champ d’intervention et compte trois instances rattachées.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

