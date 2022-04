Commune de Markoye : Des ressortissants appellent à l’aide

0 Partages Partager Twitter

La situation sécuritaire et la crise humanitaire dégradante dans la commune de Markoye ont fait réagir des ressortissants de ladite commune, réunis en coalition, ce samedi 02 avril 2022 à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

C’est un cri de cœur que la Coalition des ressortissants de la commune de Markoye (CRCM) a lancé. Leur objectif, informer l’opinion publique de la situation sécuritaire et alimentaire actuelle dans leur commune et interpeller les premières autorités.

Selon le porte-parole de la Coalition, Boureima Maïga, la commune de Markoye, à l’instar d’autres communes du Burkina Faso, vit sous le joug d’attaques terroristes. Elle en est même, dit-il, la première commune à être victime desdites attaques avec l’enlèvement d’un membre de la sécurité de la mine de Tambao le 04 avril 2015. Depuis lors, « le phénomène va grandissant et a atteint des proportions inquiétantes à partir du premier trimestre de l’année 2019 », poursuit-il.

« Attaques à répétition quasiment tous les jours »

La situation a empiré durant le premier trimestre de l’année 2022, fait savoir en outre Maïga Boureima. Il en veut pour preuve les « attaques à répétition quasiment tous les jours » au niveau de quelques rares villages résilients.

« Le 12 mars dernier, un habitant de Dambam a été exécuté dans les champs. Le 16 mars, un élève de l’école primaire dudit village a été abattu et une autre grièvement blessée, tous les deux de la classe de CP1. Le 23 mars, un élève en classe de 4e de Tokabangou a été décapité. Le 25 mars, deux habitants de Markoye ont été enlevés entre Markoye et Tokabangou dont nous sommes sans nouvelles jusqu’à nos jours », a cité le porte-parole du CRCM.

Les exécutions sommaires, les enlèvements, les pillages de bétails et de tous biens matériels et récemment les incendies de greniers sont, de l’avis de la Coalition, l’autre preuve que les Hommes armés non identifiés (HANI) se comportent en maitre dans la commune et environnants.

Cette situation sécuritaire a comme conséquences, si l’on en croit les propos du porte-parole, la fermeture de 28 écoles sur 37 et de 4 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) sur 5 ; une crise alimentaire sans précédent ; la rupture de la chaine d’approvisionnement de la commune, etc.

Recommandations et interpellation

La Coalition des ressortissants de la commune de Markoye (CRCM) invite les autorités à équiper conséquemment les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ; à veiller au respect de la règlementation sur la fermeture des sites artisanaux d’orpaillage de la commune ; invite tous ceux qui ont pris les armes à les déposer sans délai ; invite les responsables coutumiers et religieux à renforcer et à redynamiser les cadres de concertations en prônant la paix et la cohésion sociale ; invite les leaders religieux à sensibiliser les fidèles à se démarquer de tout enrôlement par les HANI…

« Nous avons cru, nous avons espéré des solutions urgentes de par nos multiples interpellations. Mais force est de constater que nos lamentations n’ont pas trouvé d’écho favorable jusqu’à nos jours », a regretté la Coalition avant de demander « une fois de plus » aux plus hautes autorités, « avant qu’il ne soit trop tard » de venir en aide au reste de la population qui ne souhaite que vivre.

Mise en place d’une chaine de solidarité

La situation sécuritaire dans la commune de Markoye est telle que ses ressortissants, après plusieurs actes de solidarité, ont décidé de mettre en place une autre chaine de solidarité afin de venir en aide à la population sur place.

Tous dons sont recevables, en espèces comme en nature, informe la Coalition. Pour ce qui est des dons en espèces, les numéros sur lesquels peuvent être effectués les différents dépôts sont le 70 66 34 03 (Mohamadou Amadou Maiga) ; le 65 60 26 33 (Hassimi Maiga) et le 76 21 39 59 (Oumarou Boukari Maiga).

Pour rappel, la commune de Markoye fait partie des cinq communes de la province de l’Oudalan. Elle est située à la lisière de la zone dite des trois frontières (Burkina Faso-Mali-Niger)

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

