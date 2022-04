Côte d’Ivoire : Les explications du gouvernement après la hausse du prix du super à 695/litre

0 Partages Partager Twitter

La Côte d’Ivoire subit une dépendance à 95% du pétrole brut international et ne peut, par conséquent, pas échapper à la hausse des prix du baril, du fait de la crise ukrainienne. Ces explications sont du ministre ivoirien du Pétrole, des mines et de l’énergie, Thomas Camara au cours d’une rencontre avec la presse et des associations de consommateurs.

Le prix de l’essence super est passé de 635 Fcfa/litre à 695 Fcfa/litre, soit une hausse de 60 Fcfa depuis ce vendredi 01 Avril 2022. Toutefois, le prix du gasoil a été maintenu pour préserver le pouvoir d’achat des populations, a expliqué lors d’une rencontre d’information avec des responsables des associations de consommateurs et la presse, le ministre ivoirien du Pétrole, des mines et de l’énergie, Thomas Camara, selon qui « le gouvernement a augmenté le prix du super de 60 Fcfa là où il aurait pu flamber si nous avions appliqué la réalité des prix ».

Rendant compte à la presse, le ministre ivoirien a indiqué que sa rencontre avec les associations de consommateurs visait à expliquer « les raisons de cette augmentation ainsi que les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour contenir les cours internationaux qui ont connu une flambée à la suite de la crise entre la Russie et l’Ukraine ». Il a, par ailleurs, fait savoir que cette tendance haussière intervient après une augmentation observée suite à la reprise de l’économie mondiale relativement à la crise sanitaire de Covid-19.

« De janvier à mars 2022, c’est 55 milliards Fcfa d’efforts que le gouvernement a consenti pour contenir les cours internationaux qui ont augmenté et pour le seul mois d’avril 2022, c’est 64 milliards Fcfa que le gouvernement consent pour encore contenir la flambée de prix », a-t-il relevé avant de faire remarquer que le prix du super au Ghana est à 752 Fcfa le litre là où en Côte d’Ivoire est désormais à 695 Fcfa/litre. En outre et toujours à titre comparatif, le prix du gasoil au Ghana est à 818 Fcfa/litre contre 615 Fcfa/litre en Côte d’Ivoire.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

