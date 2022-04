Ouaga : « Go De Tampouy » ouvre « Mod’Elle », sa nouvelle boutique

0 Partages Partager Twitter

Ce samedi 2 avril 2022, Aicha Belém, plus connue sous le nom de Go De Tampouy, a procédé à l’ouverture de sa première boutique d’accessoires de mode de marque Mod’Elle. Situé au quartier Tampouy de Ouagadougou, l’ouverture de cette boutique compte mettre en avant le savoir-faire de la promotrice et la rapprocher davantage de sa clientèle.

La suite après cette publicité

Le paysage de la mode burkinabè s’agrandit de jour en jour avec la naissance de différentes marques pour le bonheur des fanatiques. Après de longues années à se consacrer à la vente en ligne, Aicha Belém décide de se poser et d’ouvrir sa boutique d’accessoires de mode. Ce samedi 2 avril 2022, la boutique de la marque Mod’Elle voit officiellement le jour.

Mod’Elle est une marque d’accessoires de mode et de vêtements en pagnes avec une touche authentique, pour hommes, femmes et enfants. La boutique propose une large gamme de produits comme des sacs à mains, des sacs de voyages, d’écoles, des chaussures, des bonnets, des éventails, des boucles d’oreilles, des ceintures…

D’où lui vient donc cette idée de créer ? Aicha Belém a laissé entendre qu’elle est une amoureuse des imprimés de pagnes et de la photographie. Etant amenée à faire des séances photos, elle a confié qu’elle n’aimait pas se répéter au niveau des tenues qu’elle portait.

« Quand j’ai eu l’opportunité de suivre une formation pratique avec une entreprise Togolaise en visite au Burkina Faso, je l’ai saisie et j’ai appris à confectionner moi-même les articles que je portais. Cela m’a permis d’utiliser les pagnes, motifs, et couleurs qui me convenaient et de confectionner les accessoires les plus fous qui me venaient à l’esprit. Les articles postés sur mon blog plaisaient à mes followers qui me demandaient où se les procurer. J’ai donc commencé à en fabriquer deux ou trois exemplaires pour la vente et le plus grand rêve est la présente boutique », a expliqué Aicha Belém avec émotion.

Pour la promotrice, l’ouverture de cette boutique avec la marque Mod’Elle a pour objectif de promouvoir le savoir-faire local et le consommons local au Burkina Faso. Avec Mod’Elle, tout ce qui est customisable sera customisé.

Aicha Belém a par ailleurs ajouté qu’elle est disposée et disponible à accompagner les jeunes qui veulent s’y lancer à travers des formations et des coachings. Son rêve aujourd’hui, c’est d’arriver à être une référence de la customisation au Burkina Faso et même dans la sous-région.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite